Innfør totalforbud mot mobiltelefon i skolen

Fra og med september innfører Frankrike totalforbud mot bruk av mobiltelefon i skolen. Mobilbruk vil bli forbudt i både klasserom og skolegårder, og forbudet gjelder fra skolestart og helt fram til utgangen av fransk college, året elevene fyller 15 år.

Tidligere kunnskapsminister Gudmund Hernes mener Norge bør følge Frankrikes eksempel – vi i Ungdomsakademiet (UNAK) ønsker et slikt mobilforbud velkommen til Norge.

Lærere som har et forbud i klasserommet, merker en vesentlig forskjell på oppmerksomheten og prestasjonene blant elevene.

Jeg er klar over at slike ønsker skal man ikke ytre høylytt. Å stille krav til barna, er så 2017. Og nå blir vi sikkert ikke populære blant ungdommer, men jeg mener likevel at dette vil være befriende for veldig mange ungdommer. La oss prøve dette i en periode, vi har ingen ting å tape.

Ungdomsakademiet tilbyr leksehjelp, én til én-undervisning for de som ønsker å prestere bedre på skolen. I den forbindelsen snakker vi med mange elever og foreldre. Ved oppstart har vi alltid et felles møte med privatlæreren, foreldre, eleven og en fra administrasjonen. Altfor ofte oppgir elevene støy i klasserommet som en årsak til at de søker én-til-én privatundervisning. Mange elever klarer ikke fokusere i timen, og sammen med foreldre er det skolens ansvar å tilrettelegge for gode arbeidsvaner.

Jeg er helt sikker på at elevene blir flinkere til å kommunisere seg i mellom, samt får et bedre språk, hvis mobilen forsvinner fra timene og friminuttene. På fotballtrening er man for å trene fotball, og da ligger jo mobiltelefonen ikke i lommen, men i garderoben. Like innenfor sekstenmeteren sier aldri en spiller: - Vent litt, jeg skal bare sjekke denne kule snappen. Slik bør det være på skolen også. Det er lettere for ungdommer å forstå når man trekker paralleller fra idrett.

Jeg får også støtte for dette blant foreldrene jeg har snakket med, de er veldig positive.

Jeg mener det vil være befriende for mange å ikke kjenne på presset på å ha telefon, eller en viss type telefon. Jeg mener dette tiltaket også kan hjelpe ungdom å konsentrere seg om skole og ikke alt annet, ingen vil ta skade av et eventuelt slikt forbud.