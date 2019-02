Vi liker godt Vaulen skole der den ligger i dag! En flott skole mange har gode minner fra. Synd skolen har sprengt kapasitet. Diskusjonen er om ny skole skal ligge på eksisterende eller ny tomt på Mariero, der NKL-lageret til Coop er idag.

Uro for barna

Vi som foreldre er bekymret for at det vil bety mer uro for barna og familiene våre hvis skolen bygges på eksisterende tomt. Byggingen vil foregå i flere år. Hvor skal barna gå på skolen i mellomtiden? Barna må busses til midlertidig læringssted, og hentes av foreldrene på SFO. 650 barneskolelever er mange å forflytte.

Hvor blir disse midlertidige byggene? Er de tilrettelagt for barnas lek og læring og er det gode lokaler? Vil ikke skole på eksisterende tomt bli for liten etterhvert som det bygges i området? Konsekvensen blir kanskje at areal til lek blir prioritert vekk da elevene trenger flere klasserom?

Skal alle bygningene rives på en gang, eller bare noen bygg av gangen slik at noen elever kan fortsette å gå på deler av skolen? Medfører ikke det unødig byggestøy for elevene og ansatte, og mye tungtrafikk i området?

Blir skolen på Mariero, får barna være i ro på Vaulen skole til dagen de flytter til ny. De kan fortsette å ta følge med vennene; gående eller syklende til og fra skolen. Hverdagen deres vil ikke endres i det hele tatt!

Mer trafikkert og lengre skolevei har blitt nevnt som motargument. Det er fire undergrunner langs riksveien hvor barna trygt kan gå under veien. Der noen i fremtiden går ned til skolen, går andre i dag opp. Vi tror at selve skoleveien vil bli tilrettelagt og gjort så trygg som mulig.

Vi som daglig går denne veien, synes ikke at det er langt mellom de to alternativene. Den lengre avstanden vil være akseptabel for de fleste.

Tyngdepunktet av elevmassen vil flyttes nærmere Mariero, da det ifølge reguleringsplanen for Mariero er planlagt 1200 nye boenheter i området. Eksisterende eneboligtomter fortettes også kontinuerlig. Mulig skolekretsene vil endres på sikt. Blir det da ikke en kortsiktig løsning å bygge på eksisterende tomt?

Flerbrukshall og kulturskole

For en mulighet og få plass til en flerbrukshall ved skolen og ikke bare en gymsal. Blir kulturskolen lokalisert på skolen på Mariero-tomta kan barna i Hillevåg også ha stor glede av denne, noe som er flott m.t.p. Hillevågsløftet. Barna kan ha glede av Vaulen-banen og grøntområdet rundt. Sørmarka, minibeachen, Vannassen og Vaulen badeplass er heller ikke langt unna.