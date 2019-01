Ap har stemt ned Venstres miljøforslag

I et innlegg 19. januar stilte fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) spørsmålet: «Har politikere og næringsliv vært for pysete i klimadebatten?» Det gjelder gjerne for Arbeiderpartiet, men Venstre har i alle år vært opptatt av å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Klimautfordringene og tap av naturmangfold er den største utfordringen verden står ovenfor. Det har vi tatt på alvor i fylkespolitikken.

I en rekke saker har Venstre fremmet forslag som ville gjort Rogaland mer miljøvennlig, men dessverre blir mange av dem nedstemt av nettopp Ap. For Venstre er det et mål å gjøre det enklere og billigere for folk å velge miljøvennlig. Derfor har vi foreslått hvert år, tre år på rad, at alle nye drosjer på Nord-Jæren skal være nullutslippsdrosjer. Venstre har flere ganger foreslått at nullutslippsdrosjer skal prioriteres blant drosjene på Stavanger lufthavn. Dette har Ap stemt ned.

Venstre nasjonalt har sørget for satsing fra regjeringen på utvikling av teknologi og prosjekter for å redusere klimautslippene og nye løsninger i transportsektoren. Hundrevis av millioner av kroner har de siste årene blitt tildelt fylker langs kysten som vil investere i elektriske ferger.

I 2021 kommer Norge til å ha minst 70 el-ferger, Rogaland kommer til å ha 0. Derfor er det synd at i behandlingen av Finnøysambandet i fjor stemte Ap imot Venstres forslag om å kreve nullutslipp fra fergene. Det samme med Kvitsøy- og Høgsfjordsambandene. Ap var ikke på lag med miljøet her heller.

For å nå klimamålene må bilparken skiftes ut og det må gis forutsigbarhet til dem som vurderer elbil. Derfor vil Venstre beholde elbilfordelene lenger. I høst ble også en sak om elbilene sine fordeler behandlet i fylkestinget. Venstre ønsket at elbilenes fritak fra å betale i bomstasjoner i Rogaland skulle beholdes en god stund før ordningen gradvis fases ut. Ap stemte imot og laget flertall for å innføre betaling for elbiler opptil lovens maksimumskrav (halv takst).

Venstre kjemper hver dag for å få gjort tiltak for å gjennomføre utslippskutt i praksis. Ikke ved å snakke høyest, men ved å jobbe målrettet og stadig komme med innovative ideer og nye forslag.

Modige

Venstre har i alle år vært modige i klimadebatten. På mange felt leder vi vei med våre forslag. For å kutte utslippene, er det avgjørende at miljøvennlige løsninger er de mest lønnsomme, både for folk og for bedrifter. Ap er velkommen til å stemme for våre forslag og vi skal fortsette å fremme gode miljøforslag, og jobbe videre for at Rogaland har en politikk som er på lag med framtida.