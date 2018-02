Det skulle bare mangle, og det er ikke for tidlig. Støtten er stor i hele befolkningen, og fagfolkene på området, veterinærene, har i lengre tid også støttet avviklingen.

Men hvordan reagerer peldyrfarmerne og deres organisasjon? De våger å stå fram i alle medier med et nytt mantra, nemlig dyrevelferd. Tenk det folkens, at pelsdyrfarmerne nå bruker ordet dyrevelferd i annenhver setning. Vi skal altså ifølge dem beholde ville dyr i små bur, og fortsette deres lidelse på grunn av dyrevelferd. Hvordan tør en bransje med sin historie våge å bruke det ordet i det hele tatt? Jo, argumenterer de igjen og igjen, fordi «de andre landene» har en mye verre dyrevelferd…!

Dyreplageri

Hva betyr denne nye vrien til pelsdyrfarmerne? Det må jo selvsagt være at hvis Norge slutter med sitt dyreplageri, så vil andre land forsterke sitt, slik at summen for de stakkars dyrene i verdens pelsdyrhold blir ennå verre enn i dag. Det som må ligge underforstått i dette argumentet, må jo være at norske pelsdyrfarmere mener at de har vært en slags «moderator» for de utenlandske. Eller mener den at andre land vil lære «dyrevelferd» av den norske pelsdyrnæringen? Som tilskuer til bransjen fra tidlig i 1960-årene, undrer jeg meg sterkt på hva resten av verden skal lære om dyrevelferd av en bransje som er totalt basert på dyrplageri. I ordet dyreplageri ligger det å utsette dyr for livsforhold som er grusomme, unaturlige og i stor grad fratar dyrene alle sine naturlige muligheter for utfoldelse. Slik er denne bransjen, og vil alltid være. Selv i farmer som ikke behandler dyrene på den måten vi stadig ser på tv, så er dette uansett er dyrehold som aldri kan bruke ordet dyrevelferd om det den holder på med.

Selvsagt er det sine egne inntekter farmerne tenker på, selv om de nå mener å ha funnet et ord de tror vil tildekke de virkelige forholdene. De håper vel at folk ikke vil forstå dette frekke mediestuntet.

Moteord: dyrevelferd

Jeg tror at mange som virkelig er opptatt av dyrevelferd, blir like opprørt som meg av å høre bransjens nye moteord: dyrevelferd. Hvis pelsdyrfarmerne skulle være opptatt av dette, så bør de umiddelbart alliere seg med dyrevernere, og sette krefter inn på å få andre land til å følge Norge på veien mot å legge ned bransjen. Det ville virkelig være et slag for dyrevelferden.

I mellomtiden bør bransjen legge om sin mediestil, og ikke fortsette å misbruke ordet dyrevelferd hver gang de skal snakke om det dyreholdet som er fryktelig for alle de dyrene som blir utsatt for det.