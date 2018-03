Dersom den legges ned, vil det være et direkte brudd med løftene som ble gitt da poliklinikken ved samme sykehus ble lagt ned for få år siden. Da ble det sagt at driften ved rehabiliteringen skulle forsterkes og bli enda bedre. I stedet kan altså også den nå bli lagt ned.

Høy tverrfaglig kvalitet

Det er ingen faglige grunner som tilsier nedlegging. Avdelingen i Egersund har høy tverrfaglig kvalitet og kompetanse, nærhet til innbyggerne den skal betjene, tillit i lokalbefolkningen og solid drift; avdelingen drives med pluss i regnskapet. Sånn sett kan det fremstå som ironisk at det nettopp er økonomi som er hovedgrunnen til tankene om nedlegging. En avdeling som er et mønsterbruk også økonomisk, skal kanskje legges ned fordi «moderbedriften» – SUS – må spare penger til nytt sykehus på Ullandhaug.

Paradoks

Eigersund er dessverre ikke alene om å oppleve denne formen for sentralisering av nærtilbud til befolkningen. Det har skjedd mange andre steder i landet også. Argumentene for nedlegging er til forveksling de samme: Økonomi. For meg fremstår det som et paradoks at vi her i Norge kunne bygge ut de offentlige tjenestene i distriktene da økonomien i landet var en brøkdel av hva den er nå, mens vi i dag ikke lenger «har råd» til å opprettholde dem.

Det er styremedlemmene i Helse Stavanger som avgjør skjebnen til sykehuset i Egersund. Som styremedlemmer vil de lett oppleve et press om å opptre «forsvarlig» i forhold til de økonomiske rammene helseforetaket har. Det første de da skal huske på er at enheten i Egersund går med overskudd. Det er ikke de som skal løse helseforetakets behov for egenkapital for det nye sykehuset i Stavanger.

Det andre, og viktigste, de må huske på, er at deres funksjon først og fremst er å tjene innbyggernes behov for gode helsetilbud. Styrets lojalitet må først og fremst ligge hos innbyggerne de skal ivareta.

Må bestå

Med dette som utgangspunkt er det ingen tvil om at styret i Helse Stavanger må la rehabiliteringstilbudet i Egersund bestå. Tidligere og nåværende pasienter slår ring rundt lokalsykehuset sitt. Det samme gjør de ansatte, lokalpolitikere og pårørende, ja, hele befolkningen i Dalane. Det er deres stemmer styret må lytte til i denne saken. Det er ikke økonomi dette handler om. Det er viljen til å la et velfungerende og godt rehabiliteringstilbud få bestå.