Det var en gang et land som het Norge. Et rikt land med gode helsetjenester. Et land med lokale sykehus og spesialisthelsetjenester nær der folk bodde.

Sentraliseringsvind

Så kom en vind, en sentraliseringsvind som med en enorm kraft samlet stadig flere tjenester i de store handelsbyene. Robuste fagmiljø ble et trendord. Vinden frydet seg mens den så at mengden tjenester ble relokalisert – stadig lengre bort fra der folk flest bor. Distriktene ble disse områdene kalt.

Skal vi akseptere at spesialisthelsetjenester ikke skal være der folk bor?

Norge er et langstrakt land, det bor mennesker også utenfor bomringene. Det finnes gode og velfungerende spesialisthelsetjenestetilbud også i distriktene som er for en hel region. Men vinden ville endre dette, en etter en ble disse tjenestene konsekvensutredet. Med lys og lupe lette en etter gode argument for å tekkes denne vinden.

Sentraliseringsvinden fikk en ny venn i finansieringsmodellen for sykehus – nå ligger alt til rette for å kutte, samle og unngå disse mindre stedene.

Får vi et A-lag eller B-lag?

Distriktene lever, enn så lenge. Kjære Helse Stavanger, kjære folkevalgte på Stortinget og i regjering: Skal vi akseptere at spesialisthelsetjenester ikke skal være der folk bor? At vi får et A-lag og et B-lag? At distriktene gradvis tappes for nærhet til spesialkompetanse og viktige arbeidsplasser? Skal vi ha det slik at distriktene kommer i andre rekke?

Når viktige helsetjenester med gode resultater, også økonomisk, konsekvensutredes med tanke på nedlegging for å spare penger til å bygge nytt sykehus – da er noe alvorlig galt! Nok er nok!

Kuttene gjøres i distriktene

Er det slik at det kun skal være satsing rundt større byer? Skal det virkelig være slik at tjenestetilbudet skal kuttes for å finansiere nye bygg? Hvordan kan en anta noe annet enn at dette går utover kvaliteten? Kuttene gjøres i distriktene.

Er veien så mye lengre til Eigersund enn for oss til Stavanger? Kjære dere som sitter med nøklene og makten: Ikke underfinansier sykehussektoren. Glem ikke distriktene, ikke la økonomi til nye bygg komme foran faglige vurderinger. Ikke la sentralisering føre til at personer bosatt i distriktet får et dårligere tilbud enn i byer. Ikke legg ned noe som fungerer.

Rehabilitering er et fag, rehabilitering er fremtiden, rehabilitering er nøkkelen for mestring på sikt. Det lønner seg for pasienter, det lønner seg for et helseforetak.

Trenger tilbudet

Vern om rehabiliteringsavdelingen i Eigersund, vern om 2 øst. Rogaland trenger tilbudet på 2 øst, Rogaland trenger at dere nå ser mennesker og ikke bare tall og sykehussenger. Rogaland trenger at dere lytter og tar grep!