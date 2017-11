Klimaet endres hele tiden på vår klode. Det har det alltid gjort, og det kommer det alltid til å gjøre. Det er vi, mennesk­ene, som må tilpasse oss klimaendringene. Det at vi kaller disse endring­­ene for «klimatrusselen» snur hele problemet på hodet, og kan heller sees som et verdensomspennende politisk røykteppe for å slippe å snakke om at det er vi, menneskene, som er en trussel mot det naturlige miljøet.

Omfanget av vår globale næringsvirksomhet er en direkte forurensingstrussel mot vårt livsgrunnlag, og da blir vår næringsvirksomhet en tæringsvirksomhet! Så … hva er lettest? Endre naturen (dvs. klimaet) eller menneske­naturen?

Troen på at vi er i stand til å kontrollere naturen, for å herske over den – den troen må endres.

En av de største pådriverne

IMF-sjef Christine Lagarde sa nylig: «Hvis vi ikke tar opp disse (klima)problemene … vil vi bevege oss inn i en mørk fremtid om 50 år.» Hun går hardt ut og sier at dersom klimaspørsmålet blir forbigått og det ikke tas avgjørende beslutninger, vil verden bli både «ristet, stekt og grillet». Men så sier hun altså ingenting om at det inter­nasjonale pengesystemet (IMF), som hun selv er sjef for, er en av de største pådriverne for klima- og miljø­problem­ene i vår tid. Etter min mening avslører hun, og alle andre med en nærmest religiøs tro på vårt økonomiske system, at de har en lignende holdning til naturen. Troen på at vi er i stand til å kontrollere den, for å herske over den – den troen må endres.

Vi har også en stor dose sivilisasjons­hybris innbygd her. Vi baserer vår vekst og velstand på en overmodig tanke om at noen få (kall dem gjerne kapital­kreftene) skal kunne underlegge seg all natur for å gjøre den om til salgbare produkt­er; for at noen superrike skal bli enda rikere.

Må konfronteres

For ca. 20 år siden eide ca. 400 personer mer enn halvparten av alt som kan eies på denne planeten. Nå er det bare åtte personer som gjør det samme. Det er disse (ja, litt flere enn de åtte da) som må konfronteres, og det er denne maktens drivkrefter som må bort.

Spørsmål om hvordan vi skal få til mer vekst, velstand og ansvarlighet bør omformuleres til: Hvordan skal vi kunne omforme vår næringsvirksomhet slik at den følger naturens egen ressursforsyningstakt, og samtidig tilpasses til naturens omdannings­evne for den menneske­lige aktivitets avfallprodukter?

Noe godt svar på dette får vi vel ikke før vi innser hva som er menneskehetens nest største problem: Befolkningseksplosjonen! For hvordan skal vi vel kunne kontroll­ere naturen (eller klimaet) når vi ikke er i stand til å kontrollere vår egen fruktbarhet?

Må bevege oss i retning målet

Vårt aller største sivilisatoriske problem er av en helt annen karakter. Det er at vi tilsynelatende ikke er i stand til å endre tenkemåten. Kanskje må vi alle gjøre som biolog Morten Jødal: – Hele klimadebatten er snudd på hodet, sier han. Det betyr at vi må begynne å tenke noen tanker om hvordan vi tenker, for eksempel slik som Arne Ness anbefaler. Han sa: «Dersom veien ut av uføret er sydover, nytter det ikke å gå bare litt saktere nordover.» Det er et utsagn om intensjon­alitet. Dersom det er vår intensjon å nå et mål, må vi bevege oss i retning av målet; ikke gå i en annen retning bare fordi det føles lettere å gå den veien. (Det blir som å lete etter en mistet forstand rett under gatelykten, selv om det var i mørket vi mistet den.) Om vi bare blir i stand til dette, ville våre største problemer sannsynligvis løse seg selv i løpet av de nærmeste hundre årene. Det er jo ikke noe stort perspektiv, verken i klodens eller menneskehetens historie.

