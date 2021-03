Fukushima viste at tsunamien var farligere enn kjernekraften

KJERNEKRAFT: For ti år siden var verden vitne til en formidabel ulykke, der tre reaktorer ved Fukushima-kraftverket smeltet ned, etter å ha blitt utsatt for en tsunami. Tsunamien krevde nesten 20 000 menneskeliv. Nedsmeltingen tok ikke et eneste liv.

Fukushima-ulykken var trolig den verst tenkelige ulykke som kan ramme et kjernekraftverk. Men hvor alvorlig var Fukushima-ulykken egentlig? Bildet er fra en demonstrasjon mot kjernekraft i Tokyo i 7. mars i år. Foto: ISSEI KATO / X90003

Debattinnlegg

Steffen Oliver Sæle Styremedlem i Klimavenner for Kjernekraft.

Likevel var det kjernekraftulykken som dominerte nyhetsbildet, ettersom TV-skjermene kunne prydes med eksploderende reaktorbygninger. I ettertid skulle kun det å uttale ordet «Fukushima» være tilstrekkelig til å stanse enhver rasjonell debatt om kjernekraft.

Fukushima-ulykken var trolig den verst tenkelige ulykke som kan ramme et kjernekraftverk. Men hvor alvorlig var Fukushima-ulykken egentlig? Ble befolkningen utsatt for radioaktivitet, eller utsatt for fare? Var det i det hele tatt nødvendig å i hui og hast evakuere hele 160 000 mennesker, en evakuering som førte til tap av 1600 menneskeliv?

En som har undersøkt nettopp disse spørsmålene, er professor Philip Thomas. Han ledet et forskningsprosjekt som involverte flere britiske universiteter. Konklusjonen av prosjektet var krystallklar: ikke ett eneste menneske burde blitt evakuert! Så liten var risikoen for liv og helse.

Bli hjemme!

Byen som ble hardest rammet av radioaktivt nedfall, Tomioka, ligger ikke mer enn to kilometer fra kjernekraftverket. Thomas og hans team fant at innbyggerne her ville fått en livsforkortelse på tre måneder i gjennomsnitt, dersom de ikke evakuerte. Dette høres kanskje ikke ubetydelig ut, men til sammenligning mister innbyggere i London gjennomsnittlig fire og en halv måned av sine liv på grunn av luftforurensning. Det er naturligvis ingen som evakuerer London av den grunn.

Marsdagene 2011 i Japan var temmelig kaotiske. Naturlig nok var det vanskelig å forutse hvordan situasjonen ville utvikle seg. Men forskergruppen til Thomas tok sin analyse ett steg videre. Hva bør man foreta seg dersom en nedsmelting skulle finne sted på andre kraftverk andre steder i verden? Igjen er konklusjonen av lignende art: Bli hjemme! I noen tilfeller kan det være lurt å lukke vinduene. I andre tilfeller kan en moderat og kortvarig evakuering være fornuftig. Men aldri en permanent evakuering.

Forståelig reaksjon

Det er lett å la seg rive med når TV-skjermene viser dramatiske bilder av eksploderende reaktorbygninger. Derfor bør vi være forsiktige med å klandre japanske myndigheter for håndteringen av ulykken, selv om det i ettertid har vist seg at håndteringen var uriktig. Men i dag vet vi altså bedre. Fukushima har vært en viktig lekse. Leksen er ikke at kjernekraft er farlig, snarere tvert imot. Læren etter Fukushima handler om at det vil være trygt å bli værende hjemme dersom en lokal nedsmelting skulle finne sted. Selv den verst tenkelige kjernekraftulykke har ikke større konsekvenser enn det å bo i en storby.