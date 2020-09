Mímir Kristjánsson drar politikere ned i søla

POLITIKERFORAKT: Mímir Kristjánsson betraktninger om norsk politikk og norske politikere i Nettavisen nylig, gjør meg forbannet.

Man trenger ikke lete lenge i kommentarfeltene på nett for å finne person som ytrer hets og hat mot politikere. Kristjánssons uttalelser til Nettavisen er næring for disse, mener innsenderen. Foto: Jon Ingemundsen

Per Gunnar Husby Lokalpolitiker for Venstre i Haugesund

Rødt-politikeren sier til avisen at norsk politikk har blitt redusert til et hav av sexskandaler og feilaktig utfylte reiseregninger. Han mener også at mange politikere har mistet bakkekontakten, og ikke tenker som vanlige folk lenger. Kristjánssons utelukkende negative uttalelser om norske politikere gjør meg sint, fordi han generaliserer og setter et særdeles negativt stempel på norske politikere.

Politikere ofrer seg

Et stempel som ikke bare rammer stortingspolitikere, men også de som er lokalpolitikere. Dette er hverdagsmennesker fra Rødt til Frp som bruker haugevis med timer på å møte innbyggere, lese sakspapirer, delta på møter og gjennomføre valgkamper. Gjerne på bekostning av barnas fotballkamper eller besøk til venner. Det er gløden for lokalsamfunnet som er drivkraften for lokalpolitikerne, nå blir de dratt ned i søla av Kristjánsson.

KS sin rapport «Hat og trusler mot folkevalgte» fra 2019 viser at fire av ti lokalpolitikere har opplevd hets eller trusler. Ifølge Rita Helgesen i KS, møter politikere både lokalt og nasjonal et veldig tøft debattklima. Mye av det er så grovt at det påvirker selvtilliten og viljen til å gå inn i politikken, da har vi et demokratisk problem, sa Helgesen til Dagbladet 05.04.19.

Bidrar til hets

Man trenger ikke lete lenge i kommentarfeltene på nett for å finne person som ytrer hets og hat mot politikere. Kristjánssons uttalelser til Nettavisen er næring for disse. Kristjánsson fremstår som representant for folket mot eliten. Dette er populisme. Slik retorikk hører vi også til tider fra SP. Frp var tidligere alene som slik retorikk.

Internasjonalt ser vi slike strømninger, med Donald Trump som hærfører. Det er mistillit til hele systemet, og det skaper polarisering og manglende tillit mellom grupper, som vi nå ser i USA. Skyldes Kristjánsson negative stempling av norske politikere uvitenhet eller kynisk strategi? Dessverre er det ren kynisme. Den mulige stortingspolitikeren fra Rødt drar alt av politikere ned i sølen, for å løfte seg selv og sitt parti frem.