Feil i artikkelen om utgraving i Domkirken?

DEBATT: På forsiden av Aftenbladet 16.2. stilles det spørsmål ved om bygging av Domkirken skjedde i 1125, og at det er en antakelse siden bispesetet ble opprettet da. I selve artikkelen blir dette gjentatt.

- Domkirken er noe spesielt plassert. Kan en årsak være at den er bygget over en tidligere kirke, som i sin tur er bygget over et hov som hadde slik plassering? spør Jarl Pedersen. Foto: Tommy Ellingsen

Jarl Pedersen Ormøy

Ingressen her mener jeg blir feil. Ifølge sagaene eksisterte bispedømme i Stavanger da kong Sigurd Jorsalfare donerte penger til biskop Reinalds ønske om å bygge en skikkelig domkirke i sitt bispedømme i 1125. Under sin storslagne reise til det hellige land, en reise som er godt dokumentert både i norske, engelske og arabiske kilder, møtte kong Sigurd patriarken av Jerusalem som var reisens hovedmål. Der lovet han høytidelig at han skulle bygge nye kirker og fremme kristendom i hele sitt rike. 12 av hans fremste menn bevitnet dette sammen med kong Baldwin av Jerusalem.

Innførte tienden i 1120

Løftet overholdt Sigurd til gangs da han kom hjem. Sammen med sin medkonge, broren Øystein, innførte de bl.a. tienden i 1120. Denne nye skatten var delt i fire: Til kirkebygging, til biskopens embete, til den lokale prest og det siste til egnens fattige. Som et resultat av dette ble ganske sikkert bispesetet opprettet med Reinald om første biskop.

Dermed er det logisk at det naturligvis har eksistert både én og flere kirker i det lille tettstedet som ble til byen Stavanger. Noe også korset som sto ved innfartsåren til «byen» med innskrift at det var til minne om Erling Skjalgsson, reist av det som vel var hans personlige prest. Erling ble som kjent drept av Olav den Helliges mann i desember 1028.

Domkirken er noe spesielt plassert. Kan en årsak være at den er bygget over en tidligere kirke, som i sin tur er bygget over et hov som hadde slik plassering? Det å håpe at den pågående utgraving kan finne mer ut av slike ting også. Spennende er det i hvert fall!

Eldar Myhre har for øvrig en svært god artikkel i årboken til Rogaland Historielag, om St. Svithun, og bakgrunnen til at nettopp han ble valgt som vår helgen. Her kommer kong Sigurd sterkt inn i historien.