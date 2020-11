Idretten har båt, vi andre padler med hendene på en tømmerstokk

SPILLEMIDDEKORDNINGEN: Rogaland idrettskrets, representert ved styreleder John Arve Hveding og Rune Røksund, fossror i et hav av tall i forsøk på å slippe unna ubehagelighetene i mitt innlegg om fordelingen i av spillemidler.

Idretten trenger ikke mine heiarop. Det heies på idretten hvor enn man snur seg. Den blir markedsført med side opp og side ned i hver eneste avis og er fast innslag i hver eneste nyhetssending på TV og radio. Foto: Prosjektil AS

Debattinnlegg

Trond Ole Paulsen Kultursjef

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nei, Røksund og Hveding, når det gjelder vilkårene for frivilligheten innen idrett og resten av kulturfeltet er vi slett ikke i samme båt. Det er bare dere som har båt. Resten av frivilligheten padler med hendene på en tømmerstokk.

Jeg anerkjenner selvsagt det arbeidet som legges ned i idrettslagene rundt omkring i landet. De er uunnværlige i så å si alle lokalsamfunn og bidrar til å skape samhørighet og livsglede på en måte og i en skala som det ikke lar seg gjøre å regne ut gevinstene av, verken i samfunnsnytte eller livskvalitet for den enkelte. Jeg skulle bare ønske at resten av kulturlivet kunne få muligheten til å bidra på samme måte. Dersom vi mister mangfoldet, legger vi til rette for utenforskap. Det svir, både i livskvalitet for dem som er utenfor, og i kommunenes regnskaper for reparasjon og rehabilitering.

Idretten får mer enn nok

Idretten trenger ikke mine heiarop. Det heies på idretten hvor enn man snur seg. Den blir markedsført med side opp og side ned i hver eneste avis og er fast innslag i hver eneste nyhetssending på TV og radio. Idretten har snart flere TV-kanaler enn det finnes dedikerte lagerrom for pauker og stortrommer i hele Norge. Jeg bruker det jeg har igjen av stemme på å synge og å heie på alt det andre Kultur-Norge har å by på. Sorry, Rogaland idrettskrets.

Flunkende nye og overdådige idrettsanlegg forleder barn og unge til å velge det som tilbys der, selv om mange av dem ville hatt større mestringsopplevelser på andre arenaer. Svært mange faller fra idretten i løpet av ungdomsårene fordi de da oppdager at dette ikke var noe for dem. Hadde alternative mestringsarenaer som kor, korps, fritidsklubber og speidergrupper fått stå fram med like attraktive fasiliteter, hadde flere kanskje oppdaget muligheten til å finne en aktivitet som passet perfekt for dem, og miljøene der ville kanskje vært store nok til å være bærekraftige over tid.

Sportsfolk i biblioteket

Røksund og Hveding forsøker å rettferdiggjøre forskjellene i fordeling av spillemidler med at det brukes mye penger på kultur over statsbudsjettet. Det er å blande kortene. Det er ingenting på statsbudsjettet som går til kommunene for å tilrettelegge for det lokale kulturlivet. Kunst og kulturinstitusjonene våre, som er hovedpostene for kultur på statsbudsjettet, gir tilbud som hele landets befolkning har glede av og tilgang til. Medlemmer av Hinna fotball går også på konsert med Kurt Nilsen. Syklister går også i teateret.

Det finnes to lovpålagte kulturtjenester som kommunene ikke kan velge bort: kulturskole og bibliotek. Biblioteket brukes av et bredt sammensatt publikum, også av folk som spiller håndball. Kulturskolen er et tilbud som må finansieres innenfor kommunens frie inntekter som skatt og rammetilskudd. Hvor mye den enkelte kommune velger å bruke på disse tjenestene, er altså i stor grad opp til den enkelte kommune.

Hvor mye får kulturskolen?

Det hadde vært ytterst interessant om noen kunne legge fram statistikk over hvor mye penger norske kommuner faktisk bruker på kulturskole, sammenlignet med hvor mye de bruker på bygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg over eksempelvis en 10-årsperiode. I kommunen jeg kjenner fra innsiden, ville dette gått i favør av idretten med mange, mange millioner. Dette er forhold jeg vil ha rett til å løfte fram uten å bli tatt for «å mangle respekt for andre kommuners prioriteringer». Heldigvis har vi lovpålagte kulturtjenester! Hvis ikke ville kjøttvekta til idretten kvalt mangfoldet fullstendig.

Nei takk, Hveding og Røksund, jeg vil ikke ha flere forbilder som Gunn-Rita Dahle, Aleksander Kristoff, Camilla Herrem eller Stian Skjerahaug. Vi trenger ikke flere påminnelser om at det viktigste er å vinne. Jeg vil ha forbilder som Lars Meling Hultin, Karen Lendengen, Synnøve Nygård og Roy Morken. De vil aldri bli nevnt på en eneste nyhetssending, men de gjør en innsats som er like viktig som idretten.

Idretten har snart flere TV-kanaler enn det finnes dedikerte lagerrom for pauker og stortrommer i hele Norge.