Skal jeg betale for å jobbe gratis?

PARKERING: Stavanger kommune skal bygge bofellesskap og da forsvinner gratisparkeringen for trenere som bruker Stavanger idrettshall. Frode Myrhol (FNB) mener dette ikke er noe problem, da det er parkeringshus like ved. Men hvem skal dekke trenernes utgiftene til parkering, Myrhol? Er det Stavanger kommune? Er det idrettslagene? Er det trenerne?

Skal mitt idrettslag ta P-kostnaden for alle trenerne, betyr dette en årlig utgift på 50–60 000 kroner. De fleste idrettslagene har allerede en presset økonomi. Selvfølgelig er det mulig å kreve enda større dugnadsinnsats, og øke medlemskontingent og treningsavgift, men man må ikke glemme at det er familier som har det svært vanskelig økonomisk. En enda mer presset økonomi i idrettslagene vil også gjøre det vanskeligere å rekruttere ledere.

Trenere kan betale for parkeringen selv, men det kan bli dyrt. Det koster 16 kroner timen i P-huset ved Stavanger idrettshall. Selv har jeg 14–15 timer trening i uken fra oktober og ut april. Parkering vil da koste meg 6000 kroner. Å ta buss vil for meg føre til en time ekstra reisetid hver dag. De aller fleste trenere får lite eller ingenting betalt for det arbeidet de gjør i idrettslaget. Foregår treningen på Tjensvoll, kan man nå risikerer å måtte betale for å sette fra seg bilen.

Stavangerpolitikerne får brukbart betalt for det arbeidet de gjør i bystyresalen og utvalg, og trenger ikke bekymre seg over utgifter til parkering. Slik er det ikke i idrettslagene, og jeg er skuffet over hvor virkelighetsfjern Frode Myrhol er. Spørsmålet er om også flertallspartiene synes det er greit å gjøre den økonomiske hverdagen for idrettslagenes trenere og ledere enda vanskeligere.