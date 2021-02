Hurtigbåttilbodet er veldig viktig for skuletilbodet i Sauda. Sauda er den nærmaste skulen for elevar frå Suldal. Det er den einaste vidaregåande skulen man kan dagpendle til.

Eit godt pendletilbod bidrar til at fleire Suldals-ungdommar vel å gå på skule i Sauda, noko som fører til at Sauda kan ha eit breiare utdanningstilbod. Fleire elevar kan også føre til eit betre sosialt miljø på skulen.

For lang reisetid kan ha mange dårlege effektar, for eksempel sosial utanforskap, stress, utmatting og mindre fysisk aktivitet.

Utan hurtigbåten vil suldalselevane ha ein farlegare skuleveg. Riksveg 13 er kåra til ein av Noregs farlegaste vegar. Dersom elevanes skuleveg ikkje inneber hurtigbåten, vil all dagpendlinga gå gjennom dette farlege vegstykket. Suldalselevane skal ikkje vere nøydd til å risikere livet for å kome seg til og frå skulen!

Hurtigbåtkutt skaper klasseskilje! Suldalselevar frå familiar som ikkje har økonomi til å betale for hybel, har ikkje moglegheit til å velje vekk ekstra skuleveg. Dei har heller ikkje moglegheit til å gå på skule ein annan stad, sidan Sauda er den einaste me kan dagpendle til.

Utan hurtigbåten vil Suldal verte mindre aktuell for nye tilflyttare. Dette fordi å reise vert veldig upraktisk for folk som bur her.

Me synest at Indre Ryfylke burde verte prioritert, fordi at her er det ikkje så mange andre moglegheiter for reise.