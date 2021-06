Buss eller hurtigbåt for bydelen Finnøy?

DEBATT: Buss kan være et godt supplement for de som skal til Randaberg, f.eks. vgs. Bussen vil også være en glimrende løsning for å binde bydelene Rennesøy og Finnøy sammen. Men buss vil aldri kunne erstatte hurtigbåten mellom Judaberg og Stavanger.

«Hurtigbåten er fortsatt like viktig som før for Finnøy bydel sin interne kommunikasjon, og også ut av bydelen», skriver Tomas Nesheim. Foto: Jan Inge Haga

Tomas Nesheim Finnøy

En buss fra Finnøy, som korresponderer med rute 10 f.eks. på Vikevåg kai, vil imidlertid gi et godt tilbud til de som har Rennesøy som arbeidsplass, samtidig som den gir et godt kollektivtilbud videre til Randaberg med rute 10. Total reisetid avviker ikke særlig fra dagens med hurtigbåt til Stavanger og videre med buss til Randaberg eller Rennesøy. De fleste kjører i dag selv, og uten bompenger i Finnfast, vil nok de fleste fortsette med det.

Glimrende løsning

Men for skoleelever og andre som ikke kjører selv, vil en lokal rutebuss mellom Judaberg via Talgje til/fra Vikevåg være en glimrende løsning. Dersom de to siste daglige bussavgangene med rute 10 fra Stavanger fortsetter til Judaberg etter dagens sistestopp Vikevåg, vil også det være et stort fremskritt for Finnøy.

Men hurtigbåten er fortsatt like viktig som før for Finnøy bydel sin interne kommunikasjon, og også ut av bydelen. Reisetiden med hurtigbåten mellom Judaberg og Stavanger er halvparten av buss, og konkurrerer med privatbil i total reisetid til Stavanger sentrum. Hurtigbåtene er også avgjørende for å opprettholde tverrforbindelsen fra Finnøy til Hjelmeland og Strand som et felles arbeids- og skoleområde, samt at forbindelsen også mot fastlandet på nordsiden av Boknafjorden er like viktig som før.

Trenger begge deler

Svar på spørsmålet i overskriften er da ikke et enten – eller, men et både – og. Det vi trenger er et utvidet lokalbusstilbud som binder de nyeste bydelene i Stavanger sammen. Dette korresponderer med dagens stamrute 10 fra Rennesøy også for Finnøy, slik øvrige lokalbusser i Rennesøy bydel gir et relativt godt lokalbusstilbud, samtidig som de også har busstilbud mot Randaberg.

Men buss som hovedrute mellom Judaberg og Stavanger vil aldri gi samme rutetilbud som hurtigbåt på denne strekningen. Til det blir utvidet reisetid med over 100 prosent, for lang.