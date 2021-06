Vi trenger universelt utformede kontorbygg i sentrum

Debattinnlegg

Gaute Brækken Partiet Sentrum

BYUTVIKLING: På lederplass 15. juni etterlyser Aftenbladet flere moderne kontorbygg i Stavanger sentrum. De nevner behov for bærekraft og dagens standard for energiforbruk som argumenter. Det er jeg helt enig i. Men en tredje begrunnelse som er minst like viktig, er behovet for universelt utformede arbeidsplasser.

Da jeg for noen år siden så etter nye kontorlokaler, innså jeg hvor få kontorbygninger i Stavanger sentrum som har atkomst for rullestol. Jeg ønsket ikke at å kunne gå i trapper skulle være et kriterium for å ansette noen. Og jeg ønsket lokaler hvor det var mulig å ta imot gjester uten å måtte tenke på funksjonsnivå. Da lot det seg dessverre ikke gjøre å finne egnede lokaler som innfridde disse kravene.

Å bygge nytt i sentrum er sjelden konfliktfritt. Men jeg mener det er helt nødvendig med flere universelt utformede kontorbygg i sentrum. Dette for å være tilpasset behovene i et moderne arbeidsliv, og bidra til reelt mangfold på arbeidsplassene våre.