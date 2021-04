Var ikke medlem av granskingskommisjonen

DEBATT: Ulike medier hevder gjentatte ganger at Det Norske Veritas (DNV) var medlem av granskningskommisjonen etter «Alexander L. Kielland»- ulykken. Det er ikke riktig.

Vraket av boligplattformen «Alexander L. Kielland». Foto: Knut S. Vindfallet

Per Wiggo Richardsen Pressetalsmann, Det norske Veritas (DNV)

Torsdag 22. april siteres Rødt-leder Bjørnar Moxnes i flere medier blant annet E24: «Tar vi også eksempelet med at Det Norske Veritas både var ansvarlige for inspeksjon og kontroller og samtidig satt i granskingskommisjonen, lukter det bukken og havresekken-problematikk.»

De faktiske forhold er at kommisjonsmedlem Sivert Øveraas tidligere hadde jobbet i DNV. Han sluttet i 1972 – åtte år før ulykka.

Et annet medlem, Torgeir Moan, som i noen medier er nevnt med tilknytning til DNV, verken var eller har noen gang vært ansatt i DNV.

At Moan var medlem av Det Norske Veritas’ rådgivende komité for offshoreteknologi – en bredt sammensatt og uavhengig industrikomité – medfører ingen juridisk tilknytning til DNV.

Riksrevisjonen presenterte 9. mars i år; «undersøkelse av myndighetenes arbeid med Alexander L. Kielland-ulykken». Her blir DNVs gransknings arbeide omtalt.

Det er viktig å understreke at dette var en intern granskning.

Som klasseselskap for Alexander L. Kielland initierte DNV umiddelbart selskapets egen granskning – en helt egen DNV granskning uten noen forbindelse til den offentlige. Målsettingen var å gjøre alt som sto i vår makt for å forhindre at noe lignende kunne skje igjen.

Dette sikkerhetsarbeidet ble ikke holdt skjult, men gjort tilgjengelig for Regjeringens oppnevnte granskningskommisjon der/når de ba om det.