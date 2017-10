Jeg satt med ipaden da det med ett bølget yppige blondiner over skjermen. Lystige og lekne viste de fram deilige rumper med tilliggende herligheter. En ny flodbølge, avbrutt av diskrete eksempler på hva de kunne tilby, og noen spørsmål. De var lette å besvare; den teiteste mann og himmelfalne tenåring kan greie det. Jentene er villige, allerede til natten, men det må aksepteres at de ikke ønsker et forpliktende forhold. De ønsket data vedr. hudfarge, høyde, vekt, kjønnssykdommer og hår her og der. Selvsagt mulig å få tilbud om en mann. Jeg er ikke så i beit at jeg trenger å betale for sex og sjekket derfor ut hva de kan tilby menn i nabolaget.

Jeg ble mildt sagt forbannet, jeg var ikke interessert i en erotisk date i Narvik.

59 millioner årlig

Det er nemlig naboen din, blir vi fortalt i et intervju med Narve Toppe, Sør-Vest politidistrikt i Dagsavisen 9. mai d.å. Det antas at det selges sex for 59 millioner kroner årlig i Rogaland. Og kundene er altså naboen min. Jeg hadde ikke så lett for å tro at de var interessert i å risikere anmeldelse ved å kjøpe sex i noen bakgater. Eller ta risikoen ved å handle i en leilighet bevoktet av en muskuløs hallik. Men dette er jo ikke så farlig, det er slik de gjør det. I fullt dagslys kan knullet planlegges. Epostadresse må oppgis.

Anmeldelse levert

Hvordan får de det til? Jeg betaler for bredbånd og spamfilter. Det forhindret ikke at jeg mottok et tilbud fra «bareennatt.com» da jeg åpnet eposten en kjølig juninatt. Jeg ble mildt sagt forbannet, jeg var ikke interessert i en erotisk date i Narvik. Og jeg ville ha meg frabedt å få tilbud om kjøp av sex via Telenor. En anmeldelse på det som jeg oppfattet som en forledelse til å kjøpe sex, altså brudd på sexkjøpsloven, ble levert Politiet. Jeg ba om at saken kunne overføres til Narve Toppe (fagansvarlig for menneskehandel i Sør-Vest politidistrikt, red.anm.), i håp om at det var interesse for å kartlegge denne delen av markedet. Det er en krevende jobb å få tak i de som voldtar og banker jenter fra Øst-Europa og Afrika til de godtar å gjøre jobben. Dessverre gis ikke ofrene for menneskehandel nok beskyttelse i Norge til at de tør å anmelde de som håver inn fortjenesten. Det verste er at de trues med at barn og familie i hjemlandet vil bli utsatt for grove overgrep dersom de flykter eller kontakter Politiet.

Hvordan vil du få tak i bakmennene på internettmarkedet, Toppe? Og naboene mine som du ikke kjenner epostadressen til? Det var ikke du som behandlet min anmeldelse i juni, jeg vet ikke hva du tenker om vedtaket som ble fattet av Sør-Vest Politidistrikt. Min anmeldelse på brudd på Sexkjøpsloven ble omdefinert til «Identitetskrenkelse, opptre med annens identitet». Jeg ble underrettet om at forholdet var henlagt «fordi det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold.»

Samfunnsmessige konsekvenser

Hvor lenge skal og vil vi godta at barn, ungdom og voksne blir forvirra og forsøpla i hodet av denne skiten som velter ut av ipader og telefoner? Skal vi godta at folk i Rogaland kjøper sex for 59 millioner og tillater misbruk av kvinner som er blitt tvunget inn i denne bransjen? Porno- og sexindustrien har store samfunnsmessige konsekvenser. Gidder vi bry oss nok til at voldtekt og seksuelle overgrep mot barn og voksne kan reduseres og forebygges?