I RA mandag 28. august uttrykte Dag Mossige fra Arbeiderpartiet i Stavanger sine tanker om hva en skolefritidsordning (SFO) bør inneholde. Han ser på SFO som en oppbevaringsplass for barn, og ønsker å endre dette ved å innføre voksenstyrte læringsaktiviteter i SFO. Dagen etter (29. august) fulgte Aftenbladet opp med en leder som uttrykker at det er på høy tid at vi stiller krav til SFO.

Det skjer mye sosial læring når barn leker sammen.

Positiv selvfølelse

Barnas hverdag er preget av en voksenstyrt formiddag på skolen og en voksenstyrt ettermiddag på trening, kulturskolen eller speider. Barna får liten tid til å leke fritt på deres egne premisser. Det skjer mye sosial læring når barn leker sammen. De må lære seg å vente på tur og å løse konflikter, de må samarbeide og de får fort beskjed fra venner dersom de ikke følger felles regler. Barna opplever ofte mestring i leken og dette fører til økt selvtillit og positiv selvfølelse.

Flere forskere og fagpersoner har de siste årene ytret bekymring for at den frie leken forsvinner mer og mer. Skoleforsker Knut Løndal har gjort en doktoravhandling om barns lek i SFO. Han advarer mot for mye voksenstyrt aktivitet i SFO-tiden. Han hevder at barnas frie lek sammen med andre barn er det aller viktigste i skolefritidsordningen. Han sier videre at idrettstilbud, kulturaktiviteter og leksehjelp i SFO-tiden er med på å legge press på den tida barna har til å leke fritt sammen med vennene sine.

Barnets viktigste rom

Den australske professoren i psykiatri, Russel Meares, har i flere år forsket på lekens betydning i forhold til barns utvikling. Han hevder at den frie leken er barnets viktigste rom. Den må beskyttes og vernes fordi leken åpner opp for mulighetsrom der hele personlighetens register kan komme til uttrykk. Den frie leken skaper glede, motivasjon og overskudd. Meares hevder at psykiske sykdommer blant barn og unge øker proporsjonalt med leken som forsvinner fra deres liv.

I Finland skårer elever svært høyt på skoleresultat. Amerikaneren Michael Moore reiste til Finland for å finne ut hva oppskriften var. I dokumentaren "Where to invade next" har han samtaler med utdanningsminister, rektorer, lærere og elever. Svarene han fikk var at elevene fikk ingen eller svært få lekser, kort skoledag og mye tid til fri lek med venner! Den finske utdanningsministeren forteller hvor viktig det er å få lov til å leke og bare være barn, i stedet for å gjøre lekser. En rektor poengterer i dokumentaren viktigheten av den verdifulle frie sosialiserende leken.

La barna få et lite pusterom mellom den organiserte skolehverdagen og de organiserte fritidsaktivitetene på ettermiddagen.

Inge Bø, min foreleser i utviklingsøkologi på Universitetet i Stavanger, oppfordret oss studenter til å være barnas advokat når vi kom ut i arbeidslivet. Som SFO-leder i 17 år, og mor like lenge, har jeg sett viktigheten og gleden med den frie leken. Spør et barn hva som er det kjekkeste med SFO, og jeg er sikker på at de fleste svarer at det er det å leke med venner. SFO er en fritidsordning for barn mellom 5 og 10 år. La barn få være barn litt til. De skal fort nok bli voksne.

Gi barna pusterom

La barna få et lite pusterom mellom den organiserte skolehverdagen og de organiserte fritidsaktivitetene på ettermiddagen. Politikere vil gjøre SFO til en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid. Dette vil føre til en økning i voksenstyrte aktiviteter når barna er ferdig på skolen.

Jeg oppfordrer heller politikere til å fokusere på viktigheten med å skape en trygg, allsidig og omsorgsfull leke-arena i SFO, slik at de vokser opp til å bli ansvarsfulle, selvstendige og trygge voksne. For å få til dette må en heller satse på gode innholdsrike lokaler, et allsidig uteområde og en økning i tallet på de voksne.