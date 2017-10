Det spørsmålet er man uenige om i Eigersund. Bjørn Carlsen, gruppeleder i Høyre i Egersund, sier til Aftenbladet at det handler om det prinsipielle: Prinsipielt må kommunen gjerne flagge med regnbueflagget hver dag for vår del. Som et åpent og inkluderende samfunn må vi selvsagt si ja til en slik symbolsak. Derfor sier vi klart og tydelig at vi har null problemer med regnbueflagget i den kommunale flaggstanga.

Uproblematisk i Stavanger

I Stavanger flagget man med regnbueflagget under pridedagene i august, også der mente den politiske ledelsen at det var uproblematisk.

Det er imidlertid tankevekkende at norske politikere vil bruke flagg fra organisasjoner på offentlige bygg, uten at de også sier hva de egentlig flagger for. Er det virkelig slik at regnbueflagget betyr et inkluderende samfunn? Mange av oss vil ha problemer med å akseptere den påstanden. Det er nemlig ikke slik at regnbueflagget representerer en gruppe personer, den representerer også et menneskesyn, en politisk ideologi.

Budskapet fra organisasjonen FRI, som regnbueflagget kobles til, er at det finnes dusinvis av kjønnsuttrykk og kjønn, kjønnsidentiteter og samlivsvarianter. Ut fra deres visjon og program fremstilles alt som like naturlig, sunt og positivt – enten det er homo, bi eller poly, sadomasochisme eller gruppesex, kjønnsskifte for barn eller planlagt farløshet, osv.

Normløst samfunn

Tradisjonelle normer for seksualitet, kjønn og samliv ikke bare oppheves, men problematiseres i en slik grad at de sees på som årsaken til at barn og voksne ikke får sine menneskerettigheter oppfylt. Det er altså dyrkingen av det normløse samfunn regnbueflagget innebærer.

Ideal?

Mine spørsmål er derfor ganske enkle. Er seksuell normløshet et ideal for de partiene som mener at rengbueflagget bør vaie fra kommunens flaggstenger, og er normløshet tegnet på et inkluderende og åpent samfunn?