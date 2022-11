Heller forebygge nå enn å reparere senere

Margrethe Pedersen Aksland Hafrsfjord

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BARNEPSYKIATRI: Nylig leste vi i Aftenbladet at barnepsykiatrien må kutte i bemanningen. Nå leser vi om Sjøhuset på Godalen videregående skole som skal legges ned. Alt for å spare penger.

Skjønner ikke de som styrer i kommune, fylke og stat at det er mye bedre og billigere å forebygge enn å reparere? Vi gjør det på mange andre områder, men når det kommer til barn og unge, deres oppvekst og utvikling, er det plutselig ikke så viktig lenger.

Ser de ikke at mange barn ville klart seg bedre hvis man økte bemanningen i barnehage og skole? Forstår de ikke at jo raskere de som trenger hjelp fra barnepsykiatrien får hjelpen, jo raskere kan barna komme seg videre? Skjønner de ikke at elever med behov for mindre grupper og tilrettelagt undervisning lettere vil droppe ut av skolen hvis de går i en vanlig klasse?

I et samfunn hvor man skal ha minimum fagbrev for de aller fleste jobber, vil disse ungdommene deretter lettere falle utenfor arbeidsmarkedet. Deres fremtid blir da gjerne lediggang, som er roten til alt ondt, utenforskap og sosialhjelp. Kanskje det er på tide å tenke langsiktig?