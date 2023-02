Stavanger bør inngå samarbeid med en by i Ukraina

DEBATT: Sandnes kommunestyre ville ikke inngå vennskapsbysamarbeid med Ukraina. Stavanger bør gjøre det.

Stavanger adopterte i 1981 den polske byen Elblag. Nå bør kommunen finne en vennskapsby å samarbeide med i Ukraina, skriver innsenderen.

Andreas Nordang Uhre 5. kandidat (MDG) til Stavanger kommunestyre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

12. september i fjor fremmet Miljøpartiet De Grønne forslag i Sandnes kommunestyre om å inngå vennskapsbysamarbeid med en eller flere byer i Ukraina, fortrinnsvis i de okkuperte områdene. Forslaget fikk 12 stemmer (MDG, KrF, SV, V, Rødt + 1 fra H), og falt.

På årsmøtet 11. februar programfestet Stavanger MDG dette punktet. I mellomtiden har flere kommet etter. Bergen er i ferd med å inngå vennskapsbysamarbeid med byen Khmelnytskyj. I Trondheim går debatten høyt om et liknende tiltak, og her i Stavanger har Høyre signalisert at de ønsker det samme.

Stavanger kan vise solidaritet på måter som ikke trenger å koste så forferdelig mye.

Krigen i Ukraina har nå vart i ett år. Kostnadene for gjenoppbyggingen er foreløpig anslått til over 500 milliarder dollar, og det tallet vil bare fortsette å øke frem til russerne blir kastet ut. Den regninga kan selvfølgelig ikke Stavanger kommune bidra til å dekke på noen meningsfull måte, men vi kan vise solidaritet på måter som ikke trenger å koste så forferdelig mye.

Vi kan hjelpe lokale organisasjoner med å hente ukrainske barn til sommerleirer her i regionen. Vi kan ta initiativ til utvekslingsprogrammer mellom universiteter og næringsliv. Vi kan stille ekspertise til rådighet når Ukraina skal gjenoppbygge offentlige tjenester og infrastruktur, og vi har folk her i regionen som er fryktelig flinke til å bygge hus raskt. Det er kunnskap som vil trenges når krigen er slutt.

Hvis vi i tillegg kan knytte slik innsats opp mot konkrete byer eller områder blir det lettere å se resultater på bakken, og det kan øke interessen blant folk for å bidra selv. Nord-Jæren har sterke og lange tradisjoner for internasjonalt solidaritetsarbeid. Odd Berg og stiftelsen Sandnes – Dubrovnik gjorde en enorm innsats i kjølvannet av krigen på Balkan, noe Berg senere fikk Kongens fortjenstmedalje i gull for.

I 1981 adopterte Stavanger den polske byen Elbląg, noe som førte til at over 2000 tonn mat, klær, medisiner og annet utstyr ble sendt dit fra Stavanger frem til 1991. Dette er tradisjoner vi bør hedre. «Solidaritet må krysse alle grenser», skriver Arbeiderpartiet i sitt prinsipprogram. Jeg kunne ikke vært mer enig. La oss vise det i praksis, og bygge tettere bånd til våre tapre medmennesker i Ukraina.