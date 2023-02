De politiske kommentatorene skaper orden i en forvirrende verden

DEBATT: De politiske kommentatorene er vårt nye presteskap. De spiller en viktig rolle før valget.

Det nye presteskapet dukker opp i Dagsnytt 18, Dagsrevyen og i andre debattprogrammer for å sette nyhetsstrømmen i sammenheng. Vi forstår ikke alle aspektene før Lars Nehru Sand (bildet) har forklart oss hvordan alt henger sammen.

Hard Olav Bastiansen Statsviter

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Temperaturen i valgkampen er stigende. Om noen måneder skal vi velge våre lokale kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter og de politiske partiene finsliper argumentene. Til å rettlede oss i jungelen av utspill og debatter har de politiske kommentatorene en viktig funksjon. De har blitt vårt nye presteskap; det opphøyde kommentariatet som kan gjøre verden mer forståelig for oss meningsmottakere.

I vår digitale hverdag har nyhetssakene blitt en del av en uendelig flod av hendelser som passerer forbi raskere enn hva vi greier å ta stilling til hele tiden. Det nye presteskapet dukker opp i Dagsnytt 18, Dagsrevyen og i alle former for debattprogrammer for å sette nyhetsstrømmen i sammenheng. Vi forstår ikke alle aspektene før Tone Sofie Aglen eller Lars Nehru Sand har stått hos Nina Owing og forklart oss hvordan verden kan fortolkes.

En styrke at de er forskjellige

I Aftenbladet prøver kommentatorer som Harald Birkevold og Hilde Øvrebekk å gjøre alt mer forståelig ut fra et lokalt forankret perspektiv, og muligens med ulikt politisk ståsted. Er det et problem at Birkevold og Øvrebekk ser på verden med ulike ideologiske briller? Nei, det er tvert imot en styrke. Forskjellige innfallsvinkler gir et bredere perspektiv. Mener i alle fall jeg.

Ove Eide uttrykker et annet standpunkt i en kronikk i Aftenbladet nylig. Eide hevder at Harald Birkevold og Hilde Øvrebekk representerer populisme fra hver sin ytterkant i det politiske spekteret. Aftenbladet står dermed – ifølge Eide -i en populistisk spagat, og han etterlyser hva avisens egentlige agenda er. I praksis argumenterer Ove Eide for at avisen skal ta et politisk standpunkt og dermed forlate sitt vedtektsfestede formål; å ha en liberal grunnholdning med vekt på uavhengighet av politiske partier, grupper og særinteresser.

I likhet med de fleste mediehusene har Aftenbladet en grunnholdning, men ikke en partipolitisk forankring. Rogalands Avis / Dagsavisen skal f.eks. være en fri og uavhengig avis, med utgangspunkt i arbeiderbevegelsens verdier. En historisk forankring hindrer ikke en kritisk holdning, også til arbeiderbevegelsen.

Som yppersteprester stiger de ned

Den gode kommentaren gjør verden enklere å fatte, og de gode analysene avdekker sammenhenger vi ikke umiddelbart kan se. Plassen vi har gitt kommentariatet er viktig og blir bare viktigere ettersom nyhetsstrømmen blir stadig bredere. Inntrykkene blir så mange at vi trenger noen navigeringspunkter, uavhengig av om det kommer fra en venstre- eller høyreorientert kommentator.

Medienes stjernekommentatorer er yppersteprester som trer ned til oss for å skape orden i en forvirrende verden. Noen ganger opplyser de oss, andre ganger bidrar de til å formørke våre sinn. Alltid gir skarpe de perspektiver som gjør at vi kan forstå verden bedre, og dermed gjøre et kvalifisert valg når stemmeseddelen skal avleveres til høsten.