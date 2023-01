Pave Benedikt XVI: Mellom reform og tradisjon

DEBATT: Her kjem ein luthersk kommentar til ein paves død.

Pave Benedikt den 16. vinkar frå balkongen til Peterskyrkja 19. april 2005, like etter at kardinalane hadde valt han til ny pave. Åtte år seinare, i 2013, vart han den første paven på seks hundre år som abdiserte.

Kjetil Aano Pensjonert prest, Stavanger

Det er ein nydeleg scene i filmen «The Two Popes», der den gamle, Benedikt den 16., som mot all tradisjon hadde valt å gå av før han døde på post, og den nye, Frans den 1., sit på benken i Det sixtinske kapell og diskuterer fotball. Begge med djupt engasjement, begge med eit stort smil, og begge med stor forståing for den andres synspunkt.

Dette er eit utanfrå-blikk skrive av ein luthersk prest og teolog med eit økumenisk engasjement, som mellom anna har kome til uttrykk gjennom deltaking i Mellomkyrkjeleg Råd og Kirkenes Verdensråd.

Den nemnde filmen teiknar eit vakkert truverdig portrett av pave Benedikt XVI som døde den 31. desember 2022, 95 år gammal. Det er eit viktig korrektiv til det biletet som i vår nordvestlege, sekulære og protestantisk prega del av verda er teikna av han som ein stiv og konservativ kyrkjeleiar som med urokkeleg overtyding forsvarte katolsk tru og tradisjon.

Ja da, han var ein trufast forsvarar av det han oppfatta som katolsk identitet og tru. Han gjorde det med stor energi og med ei ganske sjeldan intellektuell kraft – kopla saman med djup katolsk fromheit, som kunne ytra seg i eit språk som ikkje er langt vekke frå bedehustradisjonens spiritualitet.

Eg møtte Benedikt i ein open audiens i 2012. Han blei behandla som ei rockestjerne. Han avrunda heile seansen med ein kort tale som godt kunne vore halden på bedehuset på Randaberg!

Esla til liv i kyrkjas teneste

Benedikt var nærast fødd til å bli ein kyrkjas mann, med røter i Bayern, eit sterkt katolsk prega område, og med ein foreldre som bar namna Joseph og Maria!

I fleire tiår før han blei pave i 2005 hadde Benedikt sentrale stillingar i den katolske kyrkja. Han var ein anerkjend akademisk teolog og blei alt i 1977 utnemnt til erkebiskop, etter kvart kardinal og leiar for kardinalkollegiet. Samtidig var han «prefekt» (leiar) for den kommisjonen som teiknar profilen på katolsk lære.

Både som kardinal og som pave spelte Benedikt ei sentral rolle i samtalane om Europas kulturelle røter og identitet. Hans mange samtalebøker, mellom anna med filosofen Jürgen Habermas, og ei lang rekke andre skrifter, vitnar om stor arbeidskapasitet og intellektuell kraft.

Samtidig gav Benedikt ut teologiske bøker som er skrivne slik at dei kommuniserer godt med den alminneleg truande langt ut over si eiga kyrkje. Bøker om Jesus («Jesus of Nazareth») står i mange norske prestar sine bokhyller (også mine).

Manøvreringa omkring

truas kraft og innhald

i møte med samtida vil

bli ståande igjen.

Mellom reform og tradisjon

Benedikt gjorde i tillegg ein stor innsats for å fremja og å halda ved like dialogen mellom menneske med religion. Samtidig støtta han kyrkjas økumeniske arbeid og styrkte relasjonar mellom kyrkjesamfunn. Som økumenisk innstilt norsk protestant hadde eg ønskt endå sterkare innsats frå Benedikts side her. Det same gjeld hans oppgjer med overgrepsskandalen i kyrkja. Men samtidig må det seiast at det var han som på alvor greip fatt i denne skjemmande saka.

Likevel blir det veldig smalspora når kommentaren i NRK Dagsnytt ved hans død er at han ikkje tok eit oppgjer med prevensjon, homofili og sølibat. Dette blei seinare korrigert, blant anna i intervju med presten i St. Svithun katolske menighet, Pål Bratbak.

Pave Benedikt blir sett høgt av norske katolikkar. Som overhovud for verdas største organisasjon er paven uansett ein viktig person. Pave Benedikt fylde posisjonen med eit tydeleg nærvær og ein klar profil. Han søkte å balansera mellom behov for reform og truskap mot tradisjon. Dette vekte begeistring og motstand.

Men aller mest er det hans teologiske innsats – hans arbeid med å manøvrera slik at ein held fast på truas kraft og innhald i møte med samtidas utfordringar – som vil bli ståande igjen.