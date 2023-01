Skjermene i bilen er en stor trafikkfare, slik kan den bli mindre

Med enkle grep kan sjåføren redusere risikoen for å kollidere front til front etter å ha kikket på skjermen i bilen, skriver innsenderen.

Finn Løvaas Randaberg

Etter et år med større ulykkestall på veiene, diskuteres det hvilke tiltak man kan gjøre, for å forhindre denne negative utvikling. De store skjermene nede til høyre, på moderne biler, mistenkes for å være en av årsakene til disse dystre tallene. Og det kan nok være en medvirkende årsak.

Hvis vi tenker logisk på hva som skjer, når føreren skal betjene skjermen, finner jeg en naturlig forklaring på dette, som jeg aldri har hørt noen snakke om. Den beste kontrollen over styringen på bilen under fart, er velkjent, begge hendene på rattet, såkalt ti på to, og er mye brukt under kjøring. Her er da rattet som en vektarm, hvor tyngden av begge armene, på hver sin side av rattet, holder rattet i likevekt.

Men i det øyeblikk du slipper høyre hånd fra rattet, for å betjene skjermen nede til høyre, vil tyngden av venstre arm trekke rattet litt ned mot venstre, med den følge at bilen skjener ut mot møtende trafikk. Og dersom du samtidig flytter blikket vekk fra veien, og ned mot skjermen, merker du ikke at dette skjer, og det kan da få katastrofale følger. Dette er sikkert en av grunnene til front mot front.

Men dersom du er klar over dette alvorlige faremomentet, kan du slippe rattet med høyre hånd, for så med blikket fremover å korrigere kursen, før du flytter blikket ned mot tastaturet på skjermen. Og da har du vanligvis et par sekunder med noenlunde kontroll på bilens kurs. Dette burde være pensum under opplæringen til å bli en sikker bilfører, og bør læres de nye, ferske bilførerne som i dag skal betjene dagens biler, med mye av bilens informasjon på skjerm.