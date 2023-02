Sammen for Stavanger – med et lag som vil mer!

DEBATT: Stavanger Høyre går til valg på et politisk program med enkeltmennesket i sentrum fremfor systemet.

«Stavanger Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle. Et samfunn bygget på frihet og valgfrihet fremfor unødvendig detaljstyring», skriver Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat for Stavanger Høyre.

Sissel Knutsen Hegdal Ordførerkandidat Stavanger Høyre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Der vi lytter til næringslivet, kulturlivet, idretten og frivilligheten. Vi vet at mye av det beste vårt samfunn har å by på vokser nedenfra og opp. Vi vil forandre på det som ikke fungerer, for å bevare det som fungerer godt i kommunen vår. I Høyre er vi ikke opptatt av å levere resultater alene – det er når vi jobber sammen at Stavanger blir den aller beste kommunen å bo i!

Samarbeid på tvers

Det har vært for lite enighet og evne til å dra lasset sammen i regionen vår de siste årene. Det må vi endre på! Vi må samarbeide både på tvers i regionen og mot hovedstaden, hvor vi har en regjering som oftere og oftere vender oss det døve øret.

Stavanger Høyre skal fortsette å være en tydelig stemme, enten det gjelder stopp for studentboliger, uforutsigbare betingelser for næringslivet, manglende representasjon i energikommisjonen, nedprioritering av Universitetet, usikkerheten for oljenæringen, treghet i fornybarsatsingen, for svak strømstøtte til bedriftene og fravær av statsråder rundt Kongens bord.

Sammen skal vi ta kampen for våre bedrifter, våre interesser og våre innbyggere i hele regionen.

Skole

Vi ønsker at stavangerskolen skal være den foretrukne arbeidsplassen for landets lærere. Derfor vil vi satse på lærerne. Stavanger Høyre vil legge til rette for et lokalt lærerløft – hvor vi kompenserer for regjeringens kutt i etter- og videreutdanning.

Samtidig må vi fortsette å holde fokus på innhold og kvalitet. Stavangerskolen trenger en politisk ledelse som vil fokusere på elevens opplæringstilbud, der de kan oppleve mestring, faglig fremgang og trivsel i skolehverdagen.

Eldreomsorg

Avsløringene om tilstanden innen eldreomsorgen i Norge har rystet oss alle. Sammen med de andre mindretallspartiene, fremmet Høyre forrige uke et forslag der vi ber om en gjennomgang av vår eldreomsorg.

Samtidig er det trist at det ikke er bygget nye sykehjemsplasser i denne perioden i kommunen vår. I 2019 sto et prosjekt byggeklart, spesialdesignet for eldre med demens. Dessverre ble det stoppet av dagens flertall.

Om du trodde at du var gammel nok til å få bestemme selv over hjemmehjelp og hvor du vil ha sykehjemsplass i Stavanger når du trenger det, er du ikke lenger det. Det er et av de første punktene på min liste hvis vi får tilliten ved lokalvalget i september. Sammen med resten av det borgerlige flertallet skal vi gi eldre valgfriheten tilbake!

Næringsliv

Vi har et råsterkt næringsliv i byen vår! De er jobbskaperne og verdiskaperne som gjør at vi har penger i kommunekassen til gode formål! Det er oljå, gründerne industrien, havbruk, fornybarnæringen og mange flere! Vi skal stå side om side med næringslivet; mot urimelige skatter og uforutsigbarhet, uryddige rammebetingelser, stopp i sentrumsutbyggingene og endeløst prat uten handling.

Erfaring og styringskapasitet

Det er et stort privilegium å få være ordførerkandidat for Høyre i Stavanger, med et fantastisk Høyre-lag i ryggen – som brenner etter å gjøre en innsats for hele kommunen vår. Nå som vi også har vedtatt programmet vårt for neste periode, er vi klar for en spennende valgkamp.

Gjennom hele denne perioden i mindretall, har vi hatt et svært godt samarbeid på borgerlig side, der vi lytter og spiller hverandre gode, og jobber sammen for den flotte kommunen vår. Høyre vil også fremover fortsette å støtte de forslagene som er gode for kommunen og regionen vår, uavhengig av hvilket parti som fremmer forslaget.

Stavanger Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle. Et samfunn bygget på frihet og valgfrihet fremfor unødvendig detaljstyring. For å ha valgfrihet trenger vi mangfold. Høyre vil ha gode offentlige tilbud og løsninger, og slippe til frivillige organisasjoner og private aktører slik at mangfoldet ivaretas.

Vi har et nytt Høyre-lag på plass, med engasjerte kandidater som vil bidra og fornye. Vi har lang erfaring og styringskapasitet, slik et stort ansvarlig parti skal ha. Vi har nettopp vedtatt et nytt politisk program, med nye saker og nye ideer for Stavanger, og med fokus på hva som er best for deg som innbygger.

Kom og bli med du også – det er sammen vi skaper det beste Stavanger!