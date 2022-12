Petit Louvre på Kongsgård

Forslag til nye toaletter/garderobe og kantine/storsal-funksjon under bakkenivå ved Kongsgård.

Askill Voll Arkitekt, mnal

DEBATT: Korleis få nye 400 kvadratmeter til å forsvinne på Kongsgård katedralskule i Stavanger sentrum? Frank Gjertsen i tenketanken på Gamlingen har døypt ideen Petit Louvre etter utvidingsprosjektet til Louvre-museet i Paris under bakkenivå, der bare ein glasskonstruksjon er synleg over terreng.

Det fysiske miljøet ved Domkyrkja og Kongsgård er historisk og sensitivt for inngrep på same måte som Louvre-museet og tåler lite nybygging. For å avhjelpe behovet for nytt areal for drifta av ein moderne skule, lanserer vi ideen om nye toalett/garderobe og kantine/storsal-funksjon under bakkenivå. Den synlege delen av prosjektet er diskre glass-konstruksjonar.