Fremmedspråkenes betydning for Norge og Rogaland

DEBATT: Vi er i en situasjon i dag der vi trenger å styrke fremmedspråkenes posisjon i skolen, ikke svekke dem.

Samfunnet og menneskene trenger språkkompetanse i et globalisert samfunn. Da er undervisning i fremmedspråk avgjørende viktig – som f.eks. arabisk som fag i videregående skole.

Liva Bodil Kalvik Lektor, ph.d. i fransk

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ved lektorprogrammet ved Universitetet i Stavanger er nordisk og engelsk de eneste språkene det undervises i. Det sier seg altså selv at vi etter hvert vil få en stor mangel på fremmedspråklærere.

I videregående skole har elever til nå hatt muligheten til å velge fremmedspråk som programfag, noe som er en avgjørende del av opplæringen for dem som vurderer å lærere i fremmedspråk (som heldigvis tilbys ved andre universitet enn vårt eget). Situasjonen i Rogaland blir ikke bedre når det nå foreslås kutt i fremmedspråkundervisningen i videregående skole.

Handel krever språkkompetanse

Men først: Stavanger og Rogaland har en sentral posisjon i landet vårt når det gjelder internasjonalisering og samhandling med våre handelspartnere i andre land gjennom WTO, EØS og våre frihandelsavtaler. Norges import og eksport 2021 var på henholdsvis 850 milliarder og 1400 milliarder kroner, og det er EU-landene, Storbritannia, Kina og USA som er våre fremste handelspartnere. Eksport med EU utgjør over 70 prosent av den totale eksport og import med EU utgjør 62 prosent av total import mellom Norge og andre land, ifølge nøkkeltall fra NHO.

Vårt forhold som handelspartner av Storbritannia er vesentlig endret etter Brexit: Ønsker man som nordmann å studere i Storbritannia, må man gå gjennom de samme prosedyrene som personer fra andre tredjeland, og EØS-avtalen sikrer ikke lenger rettigheter hvis man som nordmann er innbygger i Storbritannia, og omvendt.

Intern kannibalisme

1. september 2017 ble det nedsatt et utvalg, Lied-utvalget, som skulle vurdere styrker og svakheter ved videregående opplæring. Tre år senere kom utvalget med forslag om 107 endringer i videregående skole. Endringene skal styrke elevenes studie- og yrkeskompetanse, og vil kreve store ressurser i en underfinansiert skole.

Endringene innebærer i grove trekk å gjøre fellesfagene mer relevante for programfagene. Det oppstår en intern kannibalisme i prioriteringen mellom timer og fag: I en reform som foreslår at fellesfagene skal fordeles på færre timer, vil noen fag bli skadelidende.

At man peker på fagene norsk og fremmedspråk som dem som skal kuttes i, er urovekkende og ikke til å forstå, ei heller den bakenforliggende argumentasjonen, som faller på sin egen urimelighet:

Man bør gjøre moderate kutt i fremmedspråkene fordi behovet for kunnskap om og forståelse for språk og kulturer, er økende.

Vårt tilsvar til dette er at: Ja! Behovet for forståelse og kommunikasjon mellom Norge, Europa og verden er så absolutt økende. Norsk er et marginalt språk i internasjonal sammenheng, og vi trenger bredere språklig tilgang til å forstå vår egen og andre aktørers rolle i et globalt perspektiv. Et mer og mer brokete samfunn stiller økte krav også til norske studenter og fremtidige arbeidstakere, gründere, ledere, om å være språklig rustet i møte med verden.

Man må se kravene til fremmedspråk i opplæringen i sammenheng med utvalgets forslag om å øke timetallet i engelsk.

Vårt tilsvar til dette må være at her har noen sovet i timen: Lied-utvalget som ble organisert i 2017 tar ikke i betraktning Brexit og de omfattende endringene denne prosessen medførte for forholdet mellom Norge og Storbritannia. Å øke timetallet i engelsk på bekostning av timeantallet i fremmedspråk vil være å gå i utakt med Europa for øvrig, samtidig som man fratar morgendagens kunnskapspark muligheten til å kommunisere med våre viktigste handelspartnere på andre språk enn engelsk.

Utvalget omtaler timeantallet i Fremmedspråk som «et forholdsvis omfattende fag med 225 timer».

Vårt tilsvar til dette må bli: Hvor vil vi med norsk skole? Hvem skal sørge for at staten Norge har språkmektige stemmer som kan bidra til diplomati og kommunikasjon i et stadig mer innfløkt internasjonalt samfunn, hvis ikke Regjeringen, fylkeskommuner, kommuner og til sist – SKOLEN – tar dette ansvaret på alvor? (Til sammenlikning starter man (fra 2016) med fremmedspråk som obligatorisk fag allerede fra 1. klasse i Frankrike).

Svekkelse av en bærebjelke

Vi vil avslutningsvis gjerne minne om Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), der det er et sentralt punkt at elevene etter videregående opplæring skal kunne kommunisere på minst to fremmedspråk. Den samme målsetting fremmes i regjeringens EU-samarbeid 2018-2021, der språkopplæring i sentrale europeiske språk løftes frem.

NOU-rapporten hevder at vår nye læreplan (Fagfornyelsen) og Lied-utvalgets arbeid har foregått parallelt, og at sentrale prinsipper fra Fagfornyelsen ligger til grunn for utvalgets vurderinger. Som fremmedspråklærer er det ikke lett å identifisere parallellen mellom Fagfornyelsens visjon om dybdelæring (overordnet målsetting) i Lied-utvalgets kuttforslag. Å kutte i fremmedspråk vil være en betraktelig svekkelse av en bærebjelkene for forståelse på tvers av kulturer og grenser.

NOU-rapportens undertittel «Med rett til å mestre» oppsummerer egentlig alt det vi har forsøkt å formidle i dette skrivet, som vi stiler til politikere og Opplæringsavdelingen i Rogaland fylke: Ikke frata elevene retten til å mestre!