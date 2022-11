Kjedelig teori eksisterer bare for lærere uten faglig innsikt

DEBATT: I Aftenbladet nylig argumenterer Aud Bergraff Sæbø for at en skal bruke arbeidsformen drama til å motivere elever i ellers «kjedelige fag». Jeg mener at Aud behandler motivasjonsbegrepet på en grunn måte.

Drama er en av flere mulige arbeidsmåter som lærere kan bruke for å skape engasjement, men la lærere få lov til å være fagpersoner som kan skape motivasjon gjennom faglige sammenhenger.

Morten Søyland Kristensen Universitetslektor, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UiS

Ifølge Sæbø er det metoden, og ikke nødvendigvis det faglige innholdet, som skaper motivasjon og engasjement hos elever. Som en konsekvens av dette mener hun at lærerutdanningen bør vektes mer mot estetiske fag. Jeg synes det er en fallitterklæring overfor lærerstanden og elevers læringspotensial dersom vi ikke tror det kan skapes motivasjon på faglig grunnlag.

La elevens hjerte hoppe over en gripende tekst og verdsette skjønnheten i selve tekstens oppbygging. La eleven oppdage hvordan vår verden er preget av tidligere tider og undres over menneskehetens oppturer og nedturer. La eleven føle stolthet over å løse et matematisk problem eller glede seg over elegansen i et matematisk bevis. La eleven avdekke og analysere naturens hemmeligheter. La eleven fascineres over andre kulturer og trosretninger.

Det Sæbø ikke kommer inn på er lærernes evne til å identifisere viktige faglige sammenhenger og å operasjonalisere disse til hensiktsmessig undervisning. En god didaktiker evner å velge ulike arbeidsformer og å strukturere stoffet ut fra stoffets egenart. Hvilken arbeidsform som velges bør være en konsekvens av faglig innhold og ønsket om å oppnå mest mulig læring hos elevene. Dette må gjøre med omhu, der det naturlige målet bør være å skape motivasjon hos elever ut fra det faglige innholdet og ikke bare ut fra det pedagogiske omsvøpet.

Drama er en av flere mulige arbeidsmåter som lærere kan bruke for å skape engasjement, men la lærere få lov til å være fagpersoner som kan skape motivasjon gjennom faglige sammenhenger. En slik motivasjon vil være mer robust, og vil skape varig engasjement, da den skaper engasjement på fagets eget premiss.