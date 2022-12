Påstand om faktafeil i Aftenbladet om PVC-gulv

DEBATT: I et leserinnlegg 13. desember hevder en interesseorganisasjon for gulvbransjen at Aftenbladets artikler om kjøp av PVC-gulv på Nye SUS inneholder «en rekke graverende faktafeil og påstander». Det stemmer ikke.

Aftenbladet har gjennomgått innlegget, og har med ett unntak ikke funnet å ha lagt faktafeil til grunn, skriver prosjektredaktør Carl Gunnar Gundersen.

Carl Gunnar Gundersen Redaktør i Stavanger Aftenblad

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Aftenbladet har gjennomgått innlegget, og har med ett unntak ikke funnet å ha lagt faktafeil til grunn.

Det er Rune Bjørnstad, styreleder i Forum for gulvbransjen, som hevder at Aftenbladet har et «uvørent forhold til fakta». Våre artikler har sett på hvorfor Nye SUS og norske sykehus legger gulv av PVC, mens mange svenske sykehus bevisst styrer unna PVC. I leserinnlegget blandes to ting sammen: Hva parter i debatten, som Naturvernforbundet og Norsk miljømerking, sier og mener, og de fakta Aftenbladet legger til grunn.

Aftenbladet fastslår for eksempel ikke at PVC-gulv (vinyl) er miljø- og helsefarlig. Avisen viser hvilken bekymring de nevnte organisasjonene har. De er ikke helt alene om bekymringen: Aftenbladet viser også at EU-kommisjonen i en rapport i år åpner for utfasing av PVC på grunn av usikkerhet knyttet til helse- og miljørisiko.

Vi har sjekket påstander

Bjørnstad skriver at det er feil at Nordisk miljømerking ikke svanemerker bygg med PVC-gulv. Og at mange svanegodkjente bygg har PVC-gulv i tekniske rom og gymsaler. Men Aftenbladet gjorde leserne oppmerksom på at det gjøres unntak for tekniske rom. Nordisk miljømerking opplyser at de ikke godkjenner gymsaler eller idrettshaller med PVC-gulv i svanemerkede skoler og barnehager.

Interesseorganisasjonens styreleder hevder det er feil at det i Region Stockholm er forbudt med PVC-gulv i offentlige bygg. Aftenbladet har ikke skrevet dette. I reportasjene står det at PVC-gulv fases ut og forbys i nye offentlige bygg. Dette har Locum, det svenske storfylkets versjon av statsbygg, bekreftet overfor Aftenbladet. At det gjøres unntak, forandrer ikke hovedbildet.

Aftenbladet har opplyst om miljøplaner og miljøkrav Nye SUS har forholdt seg til. Videre har vi opplyst at et skadelig ftalat ikke lenger brukes i PVC-gulv, etter at det ble forbudt. Aftenbladet har ikke «gjort gjeldende» at det blir kjempedyrt å vaske og vedlikeholde de nye PVC-gulvene. Men reportasjen gjengir at dette ble hevdet av Helse Stavangers renholdssjef og eiendomssjef i et internt notat. Samtidig har ledelsen ved Nye SUS fått imøtegå påstanden.

En feil om levetid

På grunnlag av debattartikkelen har vi funnet én faktafeil. Levetiden på det nye PVC-gulvet på SUS er ikke 40 år, men 25 år. Dette er samme levetid som det PVC-frie alternativet. Det var prosjektdirektøren ved Nye SUS og en regionsjef for produsenten som i intervju med Aftenbladet sa at levetiden på PVC-gulvet er 40 år.

Aftenbladet faktasjekket rutinemessig opplysningene vi la til grunn i artiklene. Men vi dobbeltsjekket ikke akkurat denne opplysningen fra Nye SUS og produsenten, selv om vi hadde tilgang til dokumentasjon. Dette rettes nå.