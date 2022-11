Hver eneste dag, overalt, må vi kjempe for Irans kvinner!

KRONIKK: «Zhin, Zhian, Azadi!» – «Kvinne, Liv, Frihet!» – «Women, Life, Freedom!» Det lyder overalt i disse dager: I sosiale medier, når jeg treffer venner og når jeg snakker med familien min i Iran.

Et kurdisk dikt, oversatt til norsk: «Jeg er ei kurdisk jente som er født fri / men fanget av universets gale regler og uskyldig fått svi.»

Serveh Ahmadi Iransk-norsk grunnskolelærerstudent

Hvorfor akkurat disse ordene? Slagordet er politisk og ble første gang brukt av de kurdiske, kvinnelige krigerne i krigen mot IS. De brukte slagordet fordi de mente at kvinner er den første generasjonen slaver i menneskets historie. De mente at det eneste faktisk frie samfunnet er et samfunn der også kvinner er frie: Kvinner kan ikke oppdra frie barn hvis de er ikke frie selv.

På kurdisk har ordet for kvinne og ordet for liv det samme opphavet: «zhin» og «zhian». Men i dag settes kvinne og liv opp mot hverandre, og kvinner må betale med sitt liv for å ha et fritt liv. Nå brukes «Zhin! Zhian! Azadi!» i alle byer i Iran og i nesten hele verden etter at Mahsa Zhina Amini ble drept av moralpolitiet 16. september 2022 – fordi hun ikke bar hijaben på en måte som tilfredsstilte moralpolitiet. Med andre ord: Tragedien som rammet Mahsa Zhina Amini, kunne ha rammet hvilken som helst kvinne.

Jeg vet hvordan det føles

å bli undertrykt hver

eneste dag bare fordi

du er kvinne.

Jeg vet

Som kvinne født og oppvokst i Iran vet jeg, og har opplevd, hvordan kvinner i Iran har det. Som seksåring, da jeg begynte på skolen, måtte jeg gå med hijab selv om jeg ikke kunne få, finne eller forstå hva som var en logisk forklaring på hvorfor dekke meg til. Og hvorfor bare meg, og ikke broren min? Jeg måtte dekke meg til, og jeg forsto ikke hvorfor. Det var bare slik det var.

Nå er jeg 41 år gammel og har bodd i Norge i 13 år. Livet mitt har altså gått i en helt annen retning, og jeg er mor til to flotte barn på 9 og 6 år. Det er sjelden jeg tenker på fortiden og på hva som skjedde med min barndom da jeg gikk på skolen. Men den tragiske hendelsen som skjedde med Mahsa Zhina i Iran, har åpnet en dør som jeg, i min naivitet, trodde skulle forbli stengt. Min hverdag, mitt liv, min identitet og all min oppmerksomhet trekkes mot det som skjer i Iran, mot alle dem som søker frihet fra det som skjer med kvinner, og spesielt kvinner fra Iran.

Mitt hjerte blør for disse kvinnene som mangler frihet i sine liv, nettopp fordi jeg vet hvordan det føles.

Jeg vet hvordan det føles å ta på obligatorisk hijab, jeg vet hvordan det føles å bli undertrykt hver eneste dag bare fordi du er kvinne. Jeg vet hvordan det føles å rømme fra moralpolitiet. Derfor vet jeg hvilket stress og hvilken panikk og fortvilelse Masha Zhina må ha følt og gjennomgått.

Sinne og håp

Over hele verden klipper folk – og ikke bare kjendiser – håret i protest mot det iranske regimet og i solidaritet med Irans kvinner. Som her i Istanbul i Tyrkia.

Som kvinne, med erfaringer fra å bo i to så forskjellige land som Iran og Norge, har jeg motsetningsfylte følelser. Jeg føler meg sint, men samtidig full av håp fordi folket i Iran vet hva deres mål er. Jeg føler meg trist når jeg hører at min familie og mine venner ikke er trygge lenger, og at en uklar framtid ligger foran dem. Men samtidig er jeg glad fordi jeg ser starten på en bevegelse. Jeg føler meg maktesløs, samtidig som det å se at unge jenter i Iran kjemper for sin frihet gir meg håp fordi de har startet en kvinnelig bevegelse som kan redde alle kvinner i verden. En bevegelse som har rystet pilarene i mullaenes autoritære system. Modige kvinner sier nei til obligatorisk hijab og klipper håret sitt, og budskapet deres er at de først og fremst er mennesker og har krav på menneskerettigheter.

Selv om jeg bor i Norge nå, kan jeg forestille meg hvordan det iranske folket har det på gatene, på universitetene og på skolene, og hjertet mitt er med dem i Iran. For meg er det faktisk umulig å legge til side hva som skjer i Iran, selv om jeg bor i Norge. En kvinne blir først arrestert og etterpå drept bare fordi hun tenker annerledes og vil dekke seg annerledes. Denne bevegelsen begynte med drapet på Mahsa, og den fortsetter hver dag. Regjeringen i Iran fortsetter å arrestere og drepe mange andre for å bevise at det ikke var regjeringen som drepte Mahsa.

Jeg vil at nordmenn står sammen med folket i Iran, og spesielt med de kvinnene som leder an i denne bevegelsen. At vi står sammen med dem som roper slagordene «Kvinne, Liv, Frihet!», for de betaler med sine liv. Jeg vil at vi alle skal være deres stemme, for de fortjener et bedre liv. De slåss for frihet, og de fortjener frihet. Og vi som bor i Norge og lever med at frihet er en menneskerett, vi har plikt til å vise solidaritet med den iranske befolkningen og forsterke deres stemme i denne kampen.

Øverlands dikt nå

Det fins et dikt som mange nordmenn kjenner, «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland (1937). Det er et dikt som forteller oss om ansvaret vi har som medmennesker. For kvinners livsviktige kamp for frihet synes jeg disse strofene er riktige og viktige:

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem

og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som ikke rammer deg selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme

Du har ikke lov å gå der og glemme!

Jeg roper med siste pust av min stemme: «Zhin, Zhian, Azadi!» – «Kvinne, Liv, Frihet!» – «Women, Life, Freedom!»