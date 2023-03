Rentehoppene har vekket lavrente-generasjonen, og det er bra

Kyrre Martinius Knudsen Sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank

Vi har vært gjennom mange rentehopp siden september 2021 – og vi må trolig gjennom to til, både i juni og i september. Det er det største rentehoppet vi har hatt siden 1998. Norges Bank øker renten for å få kontroll med inflasjonen, men dette gir et realt rentesjokk for mange av oss. Rentehoppene er jo kjipe for alle som har lån, men skikkelig krise er det bare for et lite mindretall. Heldigvis er det mange i jobb og arbeidsledigheten er lav. De aller, aller fleste klarer å håndtere økte kostnader. Vi er likevel mange som har oppfordret til bedre planlegging, litt mer årvåkenhet og litt økt bevissthet.

Generasjon lavrente

En stor andel av låntakerne i landet har nemlig vent seg til veldig lave renter historisk sett. Under pandemien var styringsrenten 0 prosent. Det var knapt til å tro. Men vi har nå hatt svært lave renter helt siden finanskrisen i 2008. Styringsrenten har vært under 2 prosent etter 2012, og snittet de siste ti årene er under 1 prosent. Generasjonen som kom inn på markedet det siste tiåret, har hatt en ganske annen rentehverdag enn deres foreldre og besteforeldre som opplevde vesentlig høyere rente. Nå har det imidlertid strammet seg til, også for lavrentegenerasjonen.

Nye tall fra SpareBank 1 viser imidlertid at hele 85 prosent har tatt grep det siste året. For å håndtere de økte rentene og de stigende prisene. Det er en markant økning sammenlignet med i fjor høst, da var tallet 75 prosent. Særlig mange, 91 prosent, er det fra lavrente-generasjonen mellom 35–44 år – de som stort sett har etablert seg etter finanskrisen i 2008 da renta har vært lav. Nå bruker vi litt mindre penger på dyre matvarer, vi spiser litt billigere ute og bruker litt mindre på klær, sko, uteliv og innredning. Vi har kuttet litt der det er lett å kutte. Vi har ikke sluttet å bruke penger, men bruker dem litt smartere. 80 prosent bruker mindre penger nå enn før.

Det er bra at folk tar grep. Jeg bryr meg lite om hva folk kjøper, men det er betryggende at vi evner å justere oss når situasjonen krever det.

Livet etter renteøkningene

For akkurat nå står vi i en aldri så liten hestekur, både som samfunn og i husholdningene. Men jeg tror vi vil se noen varige positive endringer. Etterpå vil trolig flere enn før vært litt mer bevisste – og ha fått mer hardføre privatøkonomier. Jeg tror også vi vil få en varig høyere andel som sikrer seg, enten i form av fastrenter, faste strømpriser eller at de sparer seg en økonomisk buffer.

Det er bra, synes jeg. For hittil har altfor få forsikret seg på denne måten. Jeg tror vi har nådd rentetoppen i september. Da kan vi kanskje også se noen rentekutt i horisonten. Det kan vi se fram til. Da kan vi trolig både leve litt billigere og litt mer økonomisk robust enn før.