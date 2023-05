Utleieboliger, hvorfor ikke tenke litt utenfor boksen?

I det hvite huset og i en mindre bygning bak har det vært minst fem boenheter, men eiendommen er bare godkjent med to boenheter.

Asbjørn Sævland Hommersåk

Debatt Dette er et debattinnlegg.

DEBATT: Aftenbladet har rettet søkelyset på utleiere som stiller boliger til disposisjon for det offentlige. Standarden kan man sette spørsmålstegn ved. Når det offentlige leier bolig og er med og dekker husleie, virker det som det ikke er noen som helst kontroll med hvilken standard som tilbys.

Håper at jeg tar feil. Med de døgnpriser som betales, så kunne de lokale Nav og sosialkontor med fordel tatt kontakt med lokale hotell og gitt de som trenger en midlertidig bolig, et hotellrom. Ut fra de priser som refereres, så kunne det blitt spart en god del, og klientellet kunne fått en anstendig boplass.

Hvorfor ikke tenke litt utenfor boksen. Det virker for meg som at mange av disse husløse er i en midlertidig krise, og da hadde det vært en grei løsning. Jeg er overbevist om at våre hoteller nok ville være med på slike avtaler og da gi husløse en bolig for kortere eller lengre perioder.