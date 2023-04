La privatbilene bli en del av kollektivtilbudet!

DEBATT: Tenk dere at vi engasjerer veldig mange privatbiler til å være en del av kollektivtilbudet. Da har vi plutselig et fullverdig kollektivtilbud i hele landet 24/7.

I stedet for å bilpendle alene til jobb, hva med å fylle opp bilen med naboer og kollegaer, og få betalt for det?

Erlend Kristensen Fylkestingspolitiker , MDG

Samkjøring har tatt seg opp i Frankrike etter pandemien. Flere samkjøringsprosjekter med kollektivselskap er på gang også i Norge, med kollektivselskapet Brakar i Drammen som det første.

Hvordan fungerer samkjøring koblet til kollektivtilbudet? Når en kjøper kollektivbillett, kan en også sitte på med en privatbil uten å betale ekstra.

Kollektivselskapet betaler noe av inntektene til sjåførene. Sjåføren får 0,10 Euro per kilometer per passasjer i Frankrike. I Drammen får sjåføren en krone per kilometer per passasjer, og minimum 15 kroner for hver tur. Skulle en satt opp buss, ville kostnadene vært ekstremt mye høyere, for ruter som har lite belegg. Altså en vinn-vinn situasjon og mye mer miljøvennlig.

En bruker eksisterende biler, som allerede kjører den samme strekningen, uten at en trenger å sette opp bussruter på tider av døgnet, hvor det er lite eller ingen trafikk. I rushtiden er det også gjerne mindre kapasitet i enkelte kollektivruter, da vil også et samkjøringstilbud være et kjærkomment tilleggstilbud. Folk vil bruke kollektivtilbudet mer, når totaltilbudet blir bedre.

For å rekruttere flest mulig til å stille opp kan en se til Frankrike. Der får en 25 Euro ekstra på første turen. Etter 10 turer får en 75 Euro i bonus. Når en har samkjørt 10 ganger, har det blitt en positiv vane, som en tjener litt ekstra på.

Erfaringene er at dette er en sikker transport. Brukere i Bergen har rapportert at samkjøring oppleves som sikkert og flere kvinner enn menn var aktive. Det lages elektroniske spor, som gjør at appen og dermed politiet om nødvendig, vet hvem som har sittet på med hvem og når. Dermed er dette trygg transport.

Samkjøring leder også til at en blir bedre kjent med naboer som bor i samme område, eller kollegaer i egen bedrift eller bedrifter i nærheten av hverandre. På denne måten er det sosialt og flere knytter kontakter.

Det er svært dyrt med kollektivtilbud i distriktene. Dermed er det ikke mulig å ha et fullverdig kollektivtilbud i hele landet. Med samkjøring får vi et fullverdig kollektivtilbud også i distriktene. Hensikten er å skape et så variert og godt transporttilbud at det ikke blir nødvendig å ha så mange biler.

Målet er at sykling, gange, kollektivreising, inkludert samkjøring, blir mye mer utbredt. Dette vil også motvirke mobilitets- fattigdommen vi ser i dag. Alle får tilgang til effektiv transport. Altså er det også et sosialt perspektiv i å utvikle samkjøring som en del av kollektivtilbudet. Jeg legger frem forslaget om at samkjøring blir en del av kollektivtilbudet på fylkestinget 25. april og håper flere partier enn MDG ønsker dette tilbudet.