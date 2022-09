Bankene vil spille en meget viktig rolle i det grønne skiftet

DEBATT: Alle snakket om bærekraft og tillit på ONS forrige uke. Dette lover godt. Framover vil nemlig det grønne skiftet handle særlig mye om finans.

Vi er mange som må ta større risiko for at vi skal lykkes med det grønne skiftet. Bedriftene selv, det offentlige, men trolig også bankene, skriver bærekraftsdirektør Guro Elgheim Sivertsen i Sparebank 1 SR-Bank (bildet)

Guro Elgheim Sivertsen Bærekraftsdirektør, Sparebank 1 SR-Bank

Tillit var tema under årets ONS. En forutsetning for å beholde et inkluderende og åpent samfunn. Men det er også avgjørende for handel og næringsliv, arbeidsplasser og skatteinntekter. Tillit mellom folkene, bedriftene og institusjonene er et norsk konkurransefortrinn som trolig er viktigere enn oljå. Og i hvert fall framover, når overgangen til en bærekraftig energiframtid for alvor skal skyte fart.

Egentlig skulle man tro bærekraft var årets ONS-tema. Det var tema på alle stands, alle debatter og i alle intervjuer. Selv noen av de røde løperne var byttet ut med grønne.

Vi må ta grønn risiko

Det står heldigvis ikke på viljen, hvis man skal ta signalene fra bedriftene under ONS på alvor. Nå handler det på alle måter om evnen. Og det er derfor jeg mener bankene nå for alvor blir avgjørende i det grønne skiftet. For det handler svært ofte om å finne finansiering til bærekraftige aktiviteter framover. Folk som skal kjøpe solceller. Små og mellomstore bedrifter som skal kjøpe elektriske lastebiler. Og store bedrifter som skal finansiere morgendagens store industrier. Ofte er ikke markedet modent og investeringene ekstra risikable.

Vi er mange som må ta større risiko for at vi skal lykkes med det grønne skiftet. Bedriftene selv, det offentlige, men trolig også bankene. Jeg tror det er sunt om bransjen ser seg selv i speilet og går kritisk gjennom hvordan man vurderer og håndterer risiko, slik at vi ikke ender opp å hindre det grønne skiftet.

Banknæringen har en helt unik posisjon i arbeidet med bærekraft fordi vi kan spille på lag med kundene når de gjør sine investeringsbeslutninger. Næringslivet står midt i et paradigmeskifte hvor avkastning på kapital kommer til å handle om mer enn finansiell avkastning. Vi har en viktig samfunnsrolle å ta i en verden som endrer seg, og vår ambisjon er å være en del av løsningen.

Gunstige lån til grønne tiltak

Vi skal gi kraft til vekst. Tenk på kraften som ligger i å støtte gode grønne initiativ, med særlig gunstige lån. Her i Finansparken har vi satt oss konkrete mål som skal sette retning. Blant annet skal vi finansiere minst 50 milliarder kroner i bærekraftige aktiviteter innen 2030.

Denne høsten rulles også taksonomien ut. Enkelt sagt blir det som trafikklys-ordning som skal hjelpe investorer å unngå grønnvaskende selskaper, og angi hvor bærekraftig en bedrift faktisk er. Slik kan den fungere som et felles europeisk oppslagsverk for hva som er grønn og bærekraftig forretningsdrift. Bankene er i førstelinjen i dette svært omfattende endringen. For oss betyr det at vi må begynne å rapportere på vår kundeportefølje. Det er altså mange grunner til at vi akkurat nå jakter flere nye hoder som skal jobbe øremerket med bærekraft.

Vi har langt igjen. Både bedriftene, det offentlige og bankene. ONS viste oss at viljen er til stede. Sammen må vi finne penger til mange av de beste intensjonene. Det blir mer overkommelig fordi vi har tillit til hverandre, både folkene og aktørene. Bankene er klare.