Sykepleierutdanningen blir svekket av kompetanse­mangel

KRONIKK: Manglende kompetanse i eldre­omsorgen reduserer kvaliteten i syke­pleier­utdanningen.

Altfor mange sykepleier­studenter melder om at de ikke får god, faglig veiledning i praksisundervisningen.

Lise-Merete Alpers Førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole

Elisabeth Mæland Førstelektor, VID vitenskapelige høgskole

Thine Elisabeth Lunde Høgskolelektor, VID vitenskapelige høgskole

Norge har en kritisk mangel på sykepleiere. I dag mangler det omtrent 7000 sykepleiere. Dersom dagens trend fortsetter, vil vi mangle 28.000 i 2030, ifølge Statistisk sentralbyrå.

En betydelig andel av sykepleiermangelen er i eldreomsorgen. For få sykepleiere påvirker kvaliteten på helsetjenestene til befolkningen, – men også kvaliteten på sykepleierutdanningen.

Vi arbeider ved bachelorutdanningen i sykepleie og erfarer at det er en økende utfordring å tilby praksis med nødvendig faglig kvalitet.

Manglende kompetanse

I flere sammenhenger er det den siste tiden avdekket for lite personell og manglende kompetanse i eldreomsorgen, bl.a. gjennom to Brennpunkt-programmer i NRK og en rekke andre medieoppslag. Den nylig publiserte NOU-en «Tid for handling» bekrefter at personell uten helse- og sosialfagutdanning utgjør den største yrkesgruppen i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Samtidig vil behovet for helsefaglig kompetanse øke betydelig fremover. I 2060 er det forventet at antall eldre i befolkningen over 80 år tredobles, og at antallet over 90 år omtrent femdobles. Blant disse vil mange ha behov for avansert og sammensatt sykepleiefaglig kompetanse. Mangel på sykepleiere gjør at dette er en alvorlig situasjon.

Kompetansebehov

Mange eldre har flere diagnoser og komplekse sykdomsbilder, i tillegg til funksjonstap på grunn av aldringsprosesser. Ifølge «Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning» er utdanningsinstitusjonens samfunnsoppdrag å sikre at ferdig utdannede sykepleiere kan utøve sykepleie til denne pasientgruppen. Det innebærer å gjøre selvstendige, systematiske kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger, samt kritisk vurdere effekten av sykepleie og behandling.

På grunn av for få sykepleiere i dagens eldreomsorg reduseres ikke bare kvaliteten på sykepleien til de eldre, men det påvirker også forutsetningene for å utdanne sykepleiere.

Kvalitet i utdanningen

5000 studenter begynte på sykepleierutdanningen i 2022. Hele 50 prosent av utdanningen foregår i klinisk praksis, dvs. med direkte pasientkontakt. Oppfølgingen av studentene i praksis krever individuell veiledning og vurdering.

Mange av sykepleierstudentene opplever det spennende og lærerikt å være i praksis. Samtidig opplever vi som ansatte i utdanningsinstitusjon stadig at studenter gir uttrykk for manglende veiledning fra sykepleiere i sine praksisstudier på sykehjem og i hjemmesykepleie.

Studentene sier: «Det er ingen sykepleiere som har tid til å veilede meg.» «Jeg er redd for å stille spørsmål og forstyrre fordi sykepleierne har det så travelt.» «Jeg er mye alene hos pasientene.» «Jeg er mer arbeidskraft enn student i praksis.»

Vår erfaring er også at studentene ofte veiledes av ansatte uten sykepleiefaglig kompetanse. Studentene kan derfor mangle både rollemodeller og nødvendig faglig veiledning.

Det er ikke forsvarlig at sykepleierstudenter består praksisstudier uten tilstrekkelig oppfølging og tid til vurdering. En pålagt del av vurderingen er å ta stilling til om studentene er skikket og egnet for yrket. Skikkethetsvurderinger foregår i tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og sykepleier i praksis.

Kan ikke skyves nedover

NOU-en «Tid for handling» foreslår oppgaveglidning, dvs. en flytting av oppgaver fra høyere til lavere kompetansenivå, som en av flere løsninger på utfordringene i dagens helsevesen. Veiledning og vurdering i praksisstudier er ikke oppgaver som kan delegeres eller «gli» over til andre yrkesgrupper. I hvilke andre utdanningssammenhenger veiledes og vurderes studenter av personer med mangel på eller en annen profesjonell bakgrunn enn de selv utdanner seg til?

Det er et viktig spørsmål for framtiden hvordan vi som ansatte ved høyskoler eller universitet skal utføre samfunnsoppdraget vårt med å sikre kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos fremtidige offentlig godkjente sykepleiere.

Tilstrekkelig kompetanse i eldreomsorgen er en avgjørende forutsetning. Det har også betydning for rekruttering og motivasjon hos kommende sykepleiere for å jobbe i denne delen av helsevesenet.