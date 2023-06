Den rådande kjønns­identitets­ideologien er eit politisk ansvar

KRONIKK: Emilie Eie skriv i Aftenbladet 21. juni at mi deltaking på arrangementet om kjønn på Wonderful World-festivalen (WW) fekk henne til å gråta og få hjartebank.

Anne Kalvig svarar her på ein Nye stemmer-kommentar av Emilie Eie.

Anne Kalvig Professor i religionsvitskap, UiS

Eg synst det er trist at ho blei så ute av seg, men eg veit at det hos hennar meiningsfellar var jubelrop for åtak på meg like før eg skulle på scena, så her var ein tydelegvis innom det meste av kjensler. Eie utelet nemleg i referatet frå arrangementet (som heller ingen journalist har referert) at filosof Oda Davanger frå scena kalte alle oss som er ueinige med henne om kjønn, for «SIAN». Det er for øvrig uklart kva hennar eiga forståing av kjønn er. Filosofen prøvde å etablera eit samband mellom Stopp islamiseringen av Norge og kritikarar av kjønnsidentitetsideologi. Salen jubla medan Davanger nytta langt meir enn si tildelte tid til rasande ukvemsord mot oss andre deltakarar i debatten, i staden for filosofisk analyse. Det blei dermed mindre tid til spørsmål etterpå.

Dette er vanlege grep i debatten om kjønn; ta (dei få) personane som ytrar kritikk mot ideen om kjønn som kjensle, i staden for å diskutera argumenta våre. Eie gjer nett det same i sitt innlegg. Som Davanger, framheld ho at rammene for arrangementet var feil, og at mellom andre eg er «feil» – det er meg som person, og ikkje mine argument, som blir imøtegått.

Eg vil gjerne rosa Jan Inge Reilstad og WW for å forsøka å melda seg på debatten om kjønn. Eg skjønner at det er vanskeleg å kuratera ein slik debatt. Eg er ueinig med Reilstad i at debatten står og fell med FRI si deltaking eller ei, eg meiner det ville vore meir interessant å få politikarane på banen. Sjølv om det er FRI som styrer og har styrt det som har skjedd i Norge kring kjønn det siste tiåret, er det bare politikarane me kan stilla til ansvar. Eg foreslo derfor til WW at politikarar også burde vera med på arrangementet, men eg veit ikkje om det blei forsøkt å få dei i tale. Politikken frontar nå eit bestemt filosofisk og epistemologisk syn på kjønn som er i strid med vitskapen og kvinners rettar. Det er jo dermed høgst interessant og naudsynt å diskutera med politikarane om kva grunnlaget deira for nye lover faktisk er.

Eie skriv: «WW har imidlertid ikke klart å skape et rom hvor alle er velkomne. Noe festivalen burde gjort, var å definere grunnprinsippene for samtalen: Anerkjenner vi eksistensen av transpersoner, eller ikke? Festivalen lar transpersoners validitet være opp til diskusjon.» Dette kan ikkje vera premiss for open debatt. Det Eie seier, er: Du må vera einig i transidentifiserande personar si forståing av kjønn, elles kan me ikkje snakka i saman. Men desse personane, Eie sjølv og heile det politiske establishmentet, bortsett frå Jenny Klinge (Sp), er jo djupt ueinige med slike som meg om i korleis eg forstår kjønn. Eg stiller likevel opp til debatt, for å forsøka skapa forståing for korfor me som samfunn ikkje kan forlata ei materiell forståing av røynda. Det «utslettar» ikkje min eksistens og er ikkje «umenneskeliggjørende», som Eie skriv på vegner av transidentifiserande personar i offentleg deling av innlegget sitt på Facebook, at eg møter menneske med ei fundamentalt anna, og pseudovitskapeleg, forståing av kjønn. Men det utslettar kvinners menneskerettar og retten til å definera homoseksualitet som likekjønnstiltrekning, det er faktum. Derfor seier eg imot. Det var dette eg tok opp på arrangementet.

Det er altså ikkje mi verdsforståing, det er FRI og transidentifiserande personar og deira støttespelarar si verdsforståing som nå er heimla i lovverket. Kjønn er juridisk ei kjensle som overprøver materiell røynd. Det sirkulært definerte «kjønnsidentitet» (som til sist bare tyder kjønnsstereotypiar) har hatt diskrimineringsvern sidan 2013, sjølv om det burde vernast som trusfridom. Dette til trass for at Kvinnekonvensjonen, som Norge har ratifisert, slår fast at statar ikkje kan vedta lover som er i strid med konvensjonen. Å gje opp biologisk kjønn som materiell storleik og utgangspunkt for vurdering av diskrimineringsvern, er i strid med menneskerettane. Det umogleggjer mellom anna kjønnssegregerte data som basis for analyse og politiske vedtak. Men ingen politikar problematiserer dette.

I staden har me ei regjering som ikkje blir stilt til ansvar, og som rullar ut konverteringsterapiforbod mot samtalar mellom foreldre og barn og innføring av imaginære tredje kjønn som skal gjera det ennå enklare for unge jenter å dissosiera seg frå kroppen sin. Små gutar og jenter lærer nå på skolen at det er vanskeleg å vita kva kjønn dei er. Dei skal læra å tenka kritisk om roller og identitet på eine sida, og skal på andre sida læra at kva dei «føler» kring kjønnsstereotypiar, kan tyda at dei har fått utlevert feil kropp til rett, kjønna sjel. Det er eit blendverk som rasjonelt innstilte folk og grupperingar i ei anna tid ville ha avvist i med det same. Så dette må me snakka om. Å ha vondt er ikkje det same som å ha rett. Alt fleire feilbehandla menneske står nå fram, med mutilerte kroppar og frårøva evna til å få barn. Det er vår tids største medisinske skandale og det største rettslege tilbakeslaget for kvinners vern mot diskriminering med basis i kjønn.

