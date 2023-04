Har skjenkekontrollen for stor makt?

DEBATT: Jeg er ikke den eneste som har reagert med å himle med øynene av at skjenkekontrollen nylig ga prikk til en bar i Stavanger for å ha brukt vinflasker som lysestaker.

«Det virker som om våre egne folkevalgte selv er maktesløse da flere av dem også har tatt til orde for at det ofte blir for dumt», skriver Kjetil Hauge.

Kjetil Hauge Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette er selvsagt bare den siste av en rekke infantile pålegg som kommer fra skjenkekontrollen. At påleggene er dumme og ikke behandler oss som voksne folk, er blitt nevnt utallige ganger.

Henviser til alkoholloven

Hva det ikke spørres om, er hvorfor denne avdelingen har så mye makt som den har? Det virker som om våre egne folkevalgte selv er maktesløse da flere av dem også har tatt til orde for at det ofte blir for dumt. Skjenkekontrollen på sin side henviser bare til alkoholloven, men som vi har sett gjentatte ganger, kan de tolke denne loven som fanden leser Bibelen. I en NRK-artikkel blir juridisk sjef Anita Wirak spurt følgende:

«I lysestakene er det ikkje alkohol per no. Er dei forbodne fordi dei minner om noko som kan innehalde alkohol?»

«Vi har tolka det på denne måten. Dette er eit enkeltvedtak som det går an å klage på. Vi har generelt eit veldig godt forhold til bransjen og kan rettleie.»

En av de tingene folk som driver et utested frykter mest, er å bli stengt ned. Det er få ting som skremmer vannet av personalet på et utested mer enn ordene «skjenkekontrollen er her». Da venter man nervøst på at de skal gjøre ferdig sin kontroll mens alle lurer på om noen har brutt en lov man ikke visste eksisterte engang.

Fryktkultur

Skjenkekontrollen på sin side har alltid hevdet at de ikke er ute etter å «ta» folk, men den oppfattelsen blir ikke delt av alle. Det hersker absolutt en fryktkultur her. Alkoholreklame skal man selvsagt ikke ha, men det er ikke rettferdig eller konsis håndheving av denne loven. På hver matbutikk står det paller av øl med fullt synlig etikett. I VG og flere andre medier er det ukentlige anbefalinger av vin med terningkast. Det finnes ingen øvre eller nedre aldersgrense for verken matbutikk eller aviser, men på utestedene som har minimum 18 års aldersgrense, skal man altså ikke behandle folk som voksne individer?

De aller fleste er lei av denne behandlingen, og at så mye makt har blitt samlet på en avdeling i kommunen er meget uheldig. Verden er ikke den samme i dag som den gang alkoholloven ble skrevet og er overmoden for en revisjon.