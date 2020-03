Reduser forbruket av animalske produkter

DEBATT: Vi er nødt til å drastisk redusere forbruket av animalske produkter for å gjøre plass til økt planteproduksjon.

«Vi bør bli flinkere til å spise mer av kornsortene som vi faktisk kan produsere mye av, som bygg og havre», skriver Marie Henriksen Bogstad. Foto: Illustrasjonsbilde/Scanpix

Marie Henriksen Bogstad Agroøkolog i NOAH

14. mars skrives det i lederen i Aftenbladet under overskriften «Vi må lage mer mat sjøl» om vår sårbare matvaresikkerhet i møte med kriser. Ja, vi må produsere mer grønnsaker og korn, men vi er også nødt til å drastisk redusere forbruket av animalske produkter for å gjøre plass til økt planteproduksjon.

Norsk selvforsyningsgrad, altså hvor stor andel av norsk matvareforbruk som dekkes av norsk produksjon, ligger normalt sett på rundt 50 prosent. Dette er ikke korrigert for import av fôr. Halvparten av fôrråvarene til husdyrene våre er importert og regner man med soya importert fra Brasil, mais fra Polen, kli fra Elfenbenskysten, melasse fra El Salvador og betepulp fra Russland så synker selvforsyningsgraden med ca. 10 prosent.

Nordisk ministerråd beregner at man i Norden kan fø 37 mill. mennesker ved en reduksjon i kjøttforbruket opp til 91 prosent.

Landbruk.no skriver at «I en lengre krisesituasjon ville man også kunne legge om produksjonen til å produsere en større andel planteprodukter som menneskemat i stedet for som husdyrfôr», og selvforsyningsevnen vår beregner også en endring i forbruk til å øke inntaket av planter og matkorn av «lavere kvalitet». Det finnes lite forskning på om vi kunne brukt korn som i dag går til husdyrfôr til utvikling av for eksempel «plantemelk» eller vegetarprodukter. Det er gode muligheter for å øke eksisterende produksjon av korn, og vi bør bli flinkere til å spise mer av kornsortene som vi faktisk kan produsere mye av, som bygg og havre.

Omdisponere areal

Forskning fra Nord universitet estimerer at dersom vi i Norge reduserer kjøttforbruket iht. kostrådene og omdisponerer fôrareal til matvekster, kan vi øke selvforsyningsgraden opp til 80 prosent. Nordisk ministerråd beregner at man i Norden kan fø 37 mill. mennesker ved en reduksjon i kjøttforbruket opp til 91 prosent. På 1950-/60-tallet produserte vi potet, rot- og åkervekster på 5-8 ganger så mye areal som vi gjør i dag. Siden den gang har kjøttproduksjonen økt med 165 prosent og forbruket fordoblet seg. En nøkkel til å produsere mer mat selv er dermed å redusere forbruket av kjøtt, og omdisponere areal til produksjon av matvekster. Kun rundt halvparten av jordbruksarealet i Norge er jordsmonnskartlagt, og det finnes ingen statistikk på hva som har blitt dyrket tidligere på arealer av ulik jordkvalitet. Man kan dermed anta at det finnes store muligheter for økt produksjon av mat til mennesker, også der man i utgangspunktet tenker at det ikke er mulig. For eksempel dyrkes det grønnsaker med god fortjeneste på tidligere beitemark 600 m.o.h. på Lesja i Gudbransdalen.

14 prosent ønsker å legge om

Det er «den spesielle, norske landbrukspolitikken» som må legge til rette for at vi kan styrke norsk matsikkerhet. Et godt sted å starte er å vri tilskuddene over fra husdyrproduksjon til å støtte økt planteproduksjon, samt å gi omstillingsmidler til de produsentene som kunne tenke seg å legge om fra husdyr- til planteproduksjon. Ifølge Klimakur 2030 er dette 14 prosent av alle norske bønder. Det er ikke lite.

