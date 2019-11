LO-leder unnlater å svare på enkle spørsmål

DEBATT: I Aftenbladet 26. november trekker Per Jo Jenseg meg inn i et leserinnlegg på, noe jeg opplever som, en litt spesiell måte. Mens han behendig unnlater å besvare mine to enkle spørsmål knyttet til hans virke som hovedverneombud i Nav i Rogaland i perioden 2009 og framover.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Berit Roald

Debattinnlegg

Håkon Skaug Pensjonert, nesten 28 år i Nav og Aetat, også som leder

Les også Per Jo Jenseg: Nav-skandalen handlar om maktarroganse og overklasseideologi

Jeg skal gi Jenseg (leder i LO, Stavanger og omegn) rett i en passasje i sitt innlegg. Jeg kan bekrefte at jeg fra august 2001 til oktober 2002 arbeidet i Arbeidsdirektoratet. Jeg kan også bekrefte at hans synspunkter på arbeidslinja ble, og fortsatt er, kjente og i ytringsfrihetens navn legitime.

Klare føringer

Jeg vil tillegge at for skiftende regjeringer (og Storting) har arbeidslinja utgjort et hovedelement i arbeidsmarkedspolitikken siden før tusenårsskiftet. Dette har det også blitt gitt klare føringer om til Aetat, og dette har styrt Nav sine prioriteringer. Hovedmålet har vært å få folk raskest mulig i jobb, eller tilbake til jobb.

Jeg er stolt over den jobben Aetat, og senere Nav, har gjort i denne perioden. Jeg anser meg også som heldig, og privilegert, som har fått lov til å være med på denne reisen, i 12 forskjellige funksjoner, for å gjøre tjenestene bedre og mer tilgjengelige for brukerne våre. Jeg har faktisk gledet meg til å gå på jobb hver dag inntil jeg gikk over i pensjonistenes rekker.

Holdt ut?

Med Jenseg sine beskrivelser av hvor galt det har vært fatt, i hvert fall siden tusenårsskiftet, er det en gåte for meg hvordan han har holdt ut.

Det er imidlertid ikke Jensegs synspunkter om arbeidslinja mine reaksjoner bunner i. De har med hans påstander om ukultur der et flertall av lederne i Nav henger ut brukerne og er «morsomme» på deres bekostning. Mine spørsmål til Jenseg var, og er:

1.) Hvilke tiltak har du satt i gang, som hovedverneombud, med særskilt ansvar for at arbeidsmiljøet i Rogaland ikke skulle bli skadelidende av denne ukulturen?

2.) Hvorfor har det tatt deg 10 år (siden du hørte vitsen), til du nå står fram med den?

Les også Per Jo Jenseg: Nav-skandalen handlar om maktarroganse og overklasseideologi

Les også – Nav-ledere vitser om trygdemottakere

Les også Nav-oppgjøret: – Holdninger fra ledere er avgjørende

Les også To personer feilaktig fengslet etter at statsråd Hauglie ble varslet om Nav-skandalen

Les også Nav-skandalen kunne ha blitt oppdaget i januar, da Stavanger-kvinne fikk tilbakebetalt 200.000 kroner

Les også Ulovlig å dra til utlandet, mente Nav. Men de spurte ikke direkte om det på meldekortene