Barnehager og skoler i Stavanger tåler ikke kutt

BUDSJETT: Utdanningsforbundet Stavanger er bekymret for at det skal kuttes 123 millioner i en sektor som allerede har vært gjennom flere runder med effektivisering, og som allerede drives svært effektivt.

Irene L. Salthe Leder i Utdanningsforbundet Stavanger

Kutt i dette budsjettet vil gå ut over lovpålagte oppgaver, kvalitet og de elevene som trenger det mest. Vi har over 7500 barn i barnehagen, og nesten 17 000 elever i grunnskolen i Stavanger kommune. Det sier seg selv at det koster penger å ivareta disse på en god måte. Å kutte 123 millioner kroner vil være smertefullt.

Effektive fra før

Skolene og barnehagene i Stavanger drives effektivt, sammenlignet med andre byer i Norge. Det viser tall fra ASSS. Dette er navnet på et samarbeid som sammenligner utgifter og inntekter mellom kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Vi er urolige over at kommunedirektøren vil kutte i en sektor som allerede er effektiv. Vi har forståelse for at kommunen vil ha mindre inntekter grunnet sviktende skattegrunnlag, men så store kutt som det legges opp til i oppvekstsektoren, vil etter vår mening gjøre oss mindre effektive.

Skolene i Stavanger kan være glade for lærernormen gjør det vanskelig å kutte i lærerstillinger. Uten lærernormen ville en løsning med færre lærere fort blitt valgt for å redde økonomien, slik det skjedde flere ganger før normen ble innført i 2017.

Hva med de sårbare?

I årene før normen ble vedtatt fikk kommunene tilført mye penger fra staten for å gjennomføre tidlig innsats og økt lærertetthet, spesielt for de yngste elevene. Dette var frie penger. Mange kommuner, deriblant Stavanger, valgte å bruke deler av disse pengene til annet enn lærere.

Videre er vi bekymret for at kutt i oppvekstsektoren vil gå ut over dem som trenger det mest. Stavanger kommune er allerede en av storby-kommunene som gir færrest timer til spesialundervisning per elev. Her finnes det ingen bemanningsnorm. Vi er derfor bekymret for at det er her de store kuttene kommer.

Skolen har også store utgifter til læremidler, som Chromebook. Som en følge av den nye læreplanen Fagfornyelsen er det et vedvarende behov for penger for å kunne innføre denne planen på en god måte. Skolene må for eksempel kjøpe inn nye og oppdaterte læreverk. Dette koster, uavhengig av om disse læremidlene er digitale eller fysiske.

Hva med sikkerheten?

Skolene og barnehagene hadde også en plan om å bedre beredskapen mot farlige situasjoner. De fleste barnehager og skoler i Stavanger står uten et system for å kunne varsle barn og ansatte om farlige situasjoner. Man er avhengig av de ansattes private mobiltelefoner til dette. Det er et skrikende behov for å investere i et system som ivaretar sikkerheten til både barn og ansatte. Vi er redd vi må vente lenge før dette kommer som budsjettpost i handlings -og økonomiplanen i Stavanger.

Å levere et godt tilbud med høy kvalitet til alle barn er en av kommunens viktigste kjerneoppgaver. Vi mener kommunen må tenke seg om flere ganger før det vedtas kutt i investeringer som rammer denne gruppen som er fremtiden vår. Det er klart at det vil gå ut over både kvalitet, utvikling og sikkerhet dersom det blir gjennomført drastiske kutt i oppvekst og utdanning.

