Vil ny E39 drukne Hovsherad og Moi?

SAMFERDSEL: Det er ikke uten en viss redsel vi leser i lokalavisen Agder om planene for den nye 4-felts motorveien E39 som skal dundre fram mellom Stavanger og Kristiansand.

Planer for ny E39 vekker redsel for store flommer i Hovsherad og på Moi, skriver innsenderen. Foto: Hans E.H. Jacobsen

Debattinnlegg

Steinar Handeland Bonde og lærer

Ny vei er vi positiv til, men de mange negative konsekvensene i Lund kommune i Sør-Rogaland er vi svært utrygge på.

Vegvesenet hørte ikke på de 42 grunneiernes innvendinger rundt Hovsvatnet. Ingen spør bønder og oppsittere som blir skadelidende rundt vannet i nord.

E39 sin neddemming av hus, fjøs, veier og eiendommer uten fem øre til hjelp, synes så kaldt gjort av planleggerne. For vi har løsninger som de ikke vil høre på.

Vi er redde

Erfaringene fra 50–70 år, samt tre til seks store flommer i året, det skaper redsel, spesielt når fyllingen på nye E39 blokkerer utløpet av Hovsvatnet.

Tilsiget ved store regnskyll og heftig flomvær er som ti deler inn og bare en del ut. Alt vannet fra de svære fjellmassene rundt dalen, må ut gjennom vesle Moielva, som blir en virkelig flaskehals, ja en stor vannfelle. Det sier seg selv at det går galt. Men planleggerne er blinde og døve for dette.

Hvem kan få disse folka til å våkne, så de ikke drukner Hovsherad?

Særlig når alle elver og vann som renner ut i Hovsvatnet, på noen få timer kan fyller dalen så Hovsvatnet vokser opptil 2–3 meter og setter E39 og lokalveier under flomvann. Da har for lengst hus, veier og gårder druknet i nordre del av Hovsvatnet. Teller ikke vi som bor her?

En tunnel kan hjelpe oss

Kan så en avlastningstunnel redde oss? Den nye E39 motorveien må visst kjøres i 110 km/t gjennom av/påkjøringen på Monen før Moi. Dermed fyller vegvesenets folk ut 100 meter til i utløpet, og struper av hele utløpet for Hovsvatnet i sør.

Resultatet blir at vannstanden stiger enda fortere, når hele fjellmassen fra tunnelen fra Ualand til Saglia og øya i Drangsdalen ved Skjeggestad, skal tippes ut i Hovsvatnet. Det blir en enorm fylling og da er det kanskje ikke spørsmål om «sjeldne mosesorter»?

Men en tunnel fra Hovsvatnet til Lundevannet, med ti meter fall, eller fra Moielva ved Holamoen før jernbanebrua, til Lundevannet, kan redde både Moi, NorDan- fabrikken og Hovsheradbygda i en operasjon. Det skulle Sira-Kvina, Vegvesenet, Moi sentrum og Nye veier laget kraftverk av, så ble det billig.