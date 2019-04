Registrerer at Rødt har endret mening om Paradis

Etter en rekke leserinnlegg og artikler i Aftenbladet, Rogalands Avis og Nettavisen, full av en rekke halvsannheter og påstander, så kler det Mìmir Kristjànsson dårlig å innta offerrollen når noen går han i rette med den omtrentlige omgangen med fakta.

Det er et faktum at Rødt i bystyret har stemt for høyhus over åtte etasjer i nærheten av Paradis stasjon. Jeg registrerer i Kristjànssons innlegg at de nå er imot. Legitimt det, men et vedtak i bystyret må kunne stå seg lengre enn i to uker.

Rødt påstår videre at Aker BP legger premisser for utbygging. Det er fakta at det har vært jobbet med sentrumsplanen i sju år, lenge før Aker BP kom på inn i bildet.

Videre registrerer jeg nå at Rødt har endret mening. De sier nå at de er imot å legge til rette for en ny bydel med tanke på et stort selskap uansett om selskapets eier heter Røkke eller ikke. Å få det klarlagt synes jeg er fint, siden det motsatte har vært sagt tidligere i en rekke artikler og innlegg. Der hele poenget for Kristjànsson har vært å holde «Røkke – røkkla», som han har kalt det, borte fra Paradis.

Må skolere sin 1. kandidat

Jeg synes heller ikke det er for mye forlangt at Rødt skolerer sin 1. kandidat i hvilke vedtak Rødt har vært med på i bystyret. Skulle bare mangle, siden Rødt sin representant har bodd utenbys i en rekke år. Jeg registrerer at Kristjànsson synes dette er ufint, vel mulig det, men jeg synes vi må kunne forvente såpass.

Når det gjelder utviklingen i Paradis, så har det ikke stått på Høyre å få til noe her i årenes løp. Derfor synes vi det nå er på tide etter sju års jobbing med områdeplanen at vi får kommet i gang med den utbyggingen som byen nå trenger, både for å utvikle næringslivet og for å nå de ambisiøse klimamålene bystyret har vedtatt, også disse med Rødt sin ene stemme.

Må tåles

Så til Kristjànssons påstand om at jeg skal ha kalt ham stygge ting i mitt innlegg. Jeg kan ikke se at jeg har kalt han noe som helst, jeg har vært opptatt av å påpeke fakta i debatten. Det må tåles.

Ellers så ser jeg frem til en voksen og god debatt basert på fakta.