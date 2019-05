Jeg sier «når» fordi det bare er et spørsmål om tid før økosystemene bryter sammen under presset fra en stadig økende verdensbefolkning der fattige med rette krever en bedre levestandard. Stadig flere erkjenner at vi står ovenfor en eksistensiell krise som krever drastiske tiltak, men er samtidig lite villige til å endre egen atferd og redusere vårt overforbruk. Dette begrunnes med at «det nytter ikke hva jeg gjør når alle andre fortsetter som før».

Vekstøkonomien beholdes

Når vår eksistens er truet, har endelig verdens ledere samlet seg om en plan for å håndtere klimakrisen, men er den god nok? Det er tvilsomt, fordi klimakrisen skal løses ved hjelp av ny teknologi og markedsmekanismer samtidig som den liberale vekstøkonomien beholdes. Hvordan kan klimaproblemet løses med de samme virkemidlene som skapte problemet?

Det finnes også mange andre og like viktige problemer. Hva med utryddelsen av artene og avskogingen? Hva med forsuringen av havet og forgiftningen av jord, vann og luft? Hva med ødeleggelser av miljøet som følge av våpenproduksjon, kriger, terror og konflikter? Hva med flyktningene og menneskehandel? For alt dette trenger vi en bedre kriseforståelse og en global, sivil beredskapsplan i regi av FN.

Beredskap er alle tiltak som er planlagt, forberedt, vedlikeholdt og iverksatt for å: a) Varsle om miljøtrusler, b) hindre at de utvikler seg til en miljøkatastrofe, c) iverksette tiltak som minimaliserer uheldige konsekvenser for mennesker, dyreliv og miljø, d) normalisere forholdene.

Egoisme og grådighet

Det har ikke manglet på varsler om krisen. Miljøet er truet av dagens liberale, kapitalistiske, blandingsøkonomiske system som vi alle er fanget i og som har følgende kjennetegn:

Mennesket står i sentrum – systemet er basert på menneskets dårligste egenskaper.

Egoisme.

Grådighet.

Maktbegjær (penger).

En mekanistisk virkelighetsforståelse.

Finansøkonomiske transaksjoner utgjør mesteparten av den globale økonomiske virksomheten på bekostning av realøkonomien.

Reklamedrevet overforbruk.

Eksponentiell økning av behov for naturressurser øker det globale konfliktnivået og akselererer virkningen av termodynamikkens 2. lov.

Svært ulik fordeling av goder – stor fattigdom.

Naturens mangfold svekkes.

Tilhengerne planlegger ekspansjon i solsystemet.

Dette urettferdige systemet er krisens bakenforliggende årsak.