Regjeringen har lagt opp til slakt av NSB

«La svenskene få prøve seg», står å lese i Aftenbladet på lederplass 19. juni. Det begrunnes med at det er på høy tid at Vy får mer konkurranse, og at selskapet har fått varierende skussmål fra egne brukere.

Det vekket sterke følelser hos folk da NSB nylig endret navn til Vy. Det vekket dessverre ikke de samme følelser og engasjement da regjeringen vedtok jernbanereformen i 2015. Da ble NSB plyndret for alle vitale jernbaneorganer, og tog, billetter, stasjoner og verksteder. Disse ble overlevert selskaper som folk flest ikke aner eksisterer.

Elendig infrastruktur

De aller fleste togforsinkelsene og stengte banestrekninger i Norge skyldes årsaker i en elendig infrastruktur. En oppgave NSB ble fratatt i 1996. Likevel har en samlet presse i årevis latt NSB være syndebukk. Sannheten er at kun 2-3 prosent av togforsinkelsene skyldes togselskapet. Sannsynligvis av de beste i Europa når vi tar med at 94 prosent er enkeltspor.

Det er utrolig nok bygget opp et sykt byråkrati ut fra det gamle NSB, som koster enorme summer bare i lederlønninger, og selskaper med motstridende interesser. Punktlighetsansvarlige Bane NOR, Norske Tog som eier togene, jernbanedirektoratet med ansvar for togfrekvens, En Tur som styrer med billettprisene, Bane NOR Eiendom som eier jernbanestasjonene, Mantena som driver togvedlikehold. Snart får vi Spordrift AS som skal konkurrere om sin egen jobb som vedlikeholder av infrastuktur. I tillegg godsselskapet Cargo Net, terminalselskapet Railcombi og Baneservice.

Brukt millioner på anbud

Uten jernbanereformen hadde det ikke vært behov for at NSB måtte endre navn eller bli fratatt oppgaver. Regjeringens politikk har lagt opp til slakt og en stille død av selskapet. NSB var opprinnelig fjernet fra det nye jernbanekartet, men etter at regjeringen revurderte første utkast til jernbanereform, fikk selskapet aller nådigst lov til å delta i den knallharde konkurransen. De har brukt millioner av kroner på anbud for å prøve å beholde egne jobber. Vy kan bruke penger på profilering og markedsføring, men ikke på investeringer i infrastruktur eller godstog. Investeringsmidlene som kunne vært brukt til å bygge flere skinner, og økt kapasitet både for folk og gods, sløses bort.

Hvis det fra politisk hold ville tatt klimautfordringen på alvor, så hadde det blitt bygget mer jernbane, og fått den økende godstrafikken på vei over på bane. I dag ligger godstrafikken på jernbane snart med brukket rygg, da investeringer og satsing er en total mangelvare. Da hjelper det svært lite hvem som kjører togene. Togtilbudet til folk blir ikke bedre når kapasiteten på spor og linjer mangler.

Sløsing

All erfaring viser at ved virksomhetsoverdragelser så kommer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår under stort press. Garantiene som det vises til fra lederplass, gjelder bare i inntil to år. Det er det svenske og engelske selskap har å forholde seg til etter norsk lov. Det er og sløsing med skattebetalernes penger når de går til foilering av togsett, nye uniformer, konsulenthonorarer, markedsføring etc. når togene skal kjøres av internasjonale selskaper.