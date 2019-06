Jeg går i Pride-tog. Jeg skifter forsidebilde på Facebook rundt 8. mars, og jammen har jeg ikke også tatt imot armbånd fra både Care og Amnesty. Jeg antar ikke at alle som ikke gjør det samme, er intolerante, homofobe rasister som hater kvinner.

Toleranse og kamp – begge deler

Kulturjournalist Jan Zahl skriver i Aftenbladet at han ikke har buttons på jakka, selv ikke for de sakene han er enig i. Å være kontrær kun for å være kontrær er greit, – men samfunnsutviklingen er avhengig av dem som kjemper for noe mer. Når det gjelder menneskerettigheter, får man ikke til endringer om alle forkjemperne forblir i stillhet.

Politikk er avhengig av at man tolererer uenighet. Men politikk er også avhengig av at man kjemper for det man mener er rett. For hver person som går i Pride, blir det kanskje litt tryggere for transpersoner i landet å komme ut av skapet. Og for hver person som skifter til regnbuefilter på Facebook, blir det kanskje litt vanskeligere å være åpenbart homofob. Det synes jeg er greit.

Jeg vil anse meg selv som tolerant. Jeg mener at jeg har bedre meninger om homofiles rettigheter enn det Kjell Ingolf Ropstad har. Jeg mener at mine tanker om transrettigheter er bedre enn Tonje Gjevjons. Likevel mener jeg at det er deres rett å få mene det de gjør, og at de har retten til å droppe Pride. Når jeg kritiserer meningene deres, gjør ikke det meningene deres mindre gyldige, og når det er 50.000 personer som går i Pride-tog i Oslo, gjør ikke det valgene deres om å ikke gå i Pride mindre gyldig.

Ikke et problem

Det er ikke et problem at et flertall synlig støtter minoritetsgruppers menneskerettigheter. Det er ikke sånn at et flertall i seg selv skaper et godhetstyranni uten plass til uenighet. At man klarer å skape et problem ut av at folk bryr seg, kan jeg ikke forstå. Som Zahl selv skriver: «Ingen kan tvingast til å gå i demonstrasjonstog, ha buttons på jakka, eller vera engasjert på Facebook.» Men jammen skal vi være glade for dem som gjør det.