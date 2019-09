Ved hjelp av enkle grep kan du som sykler, ta mer kontroll i trafikken og bidra til å minimere risiko for deg selv og for andre. Enkle grep kan bidra til å redde liv. Hva gjør du når det er mørkt, når det regner, når det er mye vind, glatt og kaldt? Har du tenkt over disse spørsmålene og din adferd?

Konkrete krav til lys

I mørket er det viktig at vi ser og blir sett. Visste du at det er krav til deg som syklist at du skal stille med montert lys foran og bak på sykkelen? Ifølge Statens vegvesen er det flere krav knyttet til bruk av lys. En hodelykt er ikke godt nok. Uten fastmontert lys kan du risikere 1200 kroner i bot.

Dette er kun den finansielle risikoen, den risikoen som kun rammer din lommebok. Den viktige risikoen handler om liv og helse.

Å se og bli sett

Høstmørket, med påfølgende vinterstid, kommer krypende og blir værende i noen måneder. I morgentimene og i morgenrushet er det spesielt viktig å tenke på den risiko som følger med å ferdes i trafikken i mørket. Du må kanskje skynde deg og ta på deg regntøy på veien – for så å sykle til jobb eller skole. Du har det travelt. Det er regn. Det er kaldt. Du har ikke lyst å gå av sykkelen. Du velger å sykle over gangfeltet i stor fart. Du tar ikke hensyn fordi du tror du har kontroll.

Sannheten er at vi ikke har så mye kontroll som vi opplever og ting kan skje. Vi er flere i trafikken. Du er ikke alene der du sykler på vei til jobben. Jeg ønsker ikke at du skal komme for sent. Jeg ønsker heller ikke at du skal bli kald av å gå av sykkelen – men det har seg slik at alle kan ha en slik dag som beskrevet ovenfor, enten du er syklist eller bilist, myk eller hard trafikant. Situasjonen kan raskt eskalere hvis du stiller uten lys og refleks. Ta enkle grep for å gjøre trafikken sikrere for deg og for andre.

Hodelykt er farlig

Hodelykten bør du legge igjen hjemme. Den gode tanken om å gjøre seg selv synlig i trafikken ved å feste en hodelykt på hjelmen kan raskt lede til risikofylte situasjoner. Lykten som var tiltenkt å gjøre deg synlig i trafikken, kan fort bli årsaken til en uønsket hendelse. Lykten kan blende sjåføren bak rattet og føre til at personen mister kontroll over trafikkbildet.

Jeg ber deg om å gå av sykkelen og gi meg et blikk slik at jeg vet at du ser meg, og ikke minst at du vet at jeg ser deg.

Jeg ber deg derfor om å gå av sykkelen når du kommer til gangfelt eller krysser veien i et trafikkert område. Jeg ber deg om å se deg for, skape blikk-kontakt med bilisten før du krysser veien. Hjelmen vil ikke hjelpe deg stort om du skulle bli påkjørt i et gangfelt. Du er en myk trafikant og tåler ikke like mye som en bilist stroppet fast inne i en metallbeholder med kompresjonssoner og airbager. Det er du som kommer verst ut av det.

Men dette er en uønsket situasjon for begge parter. Vi må derfor samarbeide i trafikken.

Vi har ingen å miste

Ifølge ulykkesstatistikken på vegvesen.no viser tall for 2014 at 147 mennesker ble drept på norske veier dette året. I perioden 2014 til 2018 var det totalt 613 omkomne i trafikken. Fra januar til og med august i år er det registrert 65 drepte i trafikken.

Tallet for antall hardt skadde er betydelig høyere. I perioden 2014 til 2018 ble det registrert over 3200 skadde personer. I år er det fra januar til april registrert 128 skadde personer.

Det har ifølge Statens vegvesen vært drevet et langsiktig og målrettet trafikksikkerhetsarbeid helt siden 1970. Antall drepte per år er redusert fra 560 til om lag 100 de siste årene.

I 2002 vedtok Stortinget en nullvisjon. Dette var ifølge Statens vegvesen «en klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker». For å nå denne visjonen må alle parter i trafikken iverksetter risikoreduserende tiltak.

I dag er det et mangfold av syklister overalt i bybildet. Det er syklister på tradisjonelle sykler, elektriske sykler og flere varianter av elsparkesykler og andre eldrevne fremkomstmidler, som hoverboard, airwheel og skateboard. Små elektriske kjøretøy skal også ha lys foran og bak. Kravet er det samme for dem som hos ordinære sykler, ifølge Statens vegvesen.

Jeg utfordrer deg

Hvis noen hadde sagt at ved å gjennomføre enkle grep så ville du redde liv, ville du da ha gjort det?

Sett et eksempel for deg og dine, og for oss andre i høstmørket og i morgenkaoset! Ta hensyn til andre som ferdes i trafikken! Vær synlig i trafikken! Sørg for lys fremme og bak på sykkelen. Refleks er svært positivt og godt synlig i trafikken, spesielt i høstmørket! Vurder risikoen du velger å ta ved ikke å gå av sykkelen ved fotgjengerfelt!

Et minstekrav er å se at sjåføren ser deg og signaliserer dette ved å redusere farten betraktelig. Som syklist og sjåfør kommer jeg til å søke blikket ditt, jeg utfordrer deg til å søke mitt.

Anbefalt artikkel fra Magasinet:

Anders Minge

Laila elsker å sykle. For ett år siden falt hun. Da oppdaget hun hvor mye kjærlighet, samhold, vennskap og hjelp andre ville gi henne.