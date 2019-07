Nulltoleranse mot mobbing på skolene i Rogaland

Av: Jonas Andersen Sayed (2. kandidat for Rogaland KrF) og Reid Ivar B. Dahl (5. kandidat for Rogaland KrF)

Den siste Ungdata-undersøkelsen viser at 5 prosent av elevene på de videregående skolene i Rogaland blir mobbet. Det er i utgangspunktet et relativt lavt tall, men likevel er 5 prosent altfor høyt, når vi tar inn over oss at tallet representerer flere hundre enkeltindivid.

Konkret i Ungdata-undersøkelsen vil det si over 600 ungdommer.

Ifølge Utdanningsdirektoratet kan konsekvensene av mobbing få store helsemessige følger. Alt fra nedsatt selvtillit og ensomhet, til depresjon og i verste fall selvmordstanker og selvmordsforsøk.

Mobbeombud

I starten på inneværende fylkestingsperiode foreslo Håkon Faarlund Hetland fra KrF å etablere et mobbeombud i Rogaland. Formålet til ombudet er å blant annet å gi råd og veiledning til elever og foresatte, har kurs for lærere og være elevers talerør i mobbesaker som har låst seg. Forslaget ble vedtatt i fylkesbudsjettet for 2016.

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring i Rogaland i 2018 viser at tallet på saker meldt til mobbeombudet er mer en doblet fra 2017. Det viser nok at ombudet har gjort en god jobb med å skape kjennskap til ordningen blant elevene, men er også et tegn på at ordningen fungerer.

KrF går til valg på å styrke mobbeombudet med flere stillinger. På denne måten kan ombudet i enda større grad jobbe oppsøkende og med forebyggende arbeid.

Noen å si fra til

Samtidig sier det seg selv at tilstedeværelse kan være avgjørende for elever som opplever mobbing. Det å ha noen å snakke med på den enkelte skole gjør nok ofte at terskelen blir lavere for å si fra om mobbingen.

Helsesykepleiere på den enkelte skole kan derfor være en person som mange ser nytten av å snakke med og få råd av. Gitt at helsesykepleieren er på skolen da. For dessverre har flere skoler en for lav bemanning av helsesykepleiere i forhold til elevtallet.

Rogaland KrF vil jobbe sammen med de enkelte kommuner for å nå Helsedirektoratets veiledende bemanningsnorm for helsesykepleiere på de enkelte skolene.

Dette er kun to av mange tiltak, og disse to tiltakene vil ikke få slutt på all mobbing. Men vi tror likevel de kan bidra til å redusere mobbetallene i fylket vårt. Gjør de det, er de verdt hver krone brukt, og mer til. Men viktigst av alt er at vi alle - medelever, foresatte, lærere, alle - har en nulltoleranse for mobbing.