Birkevold stempler Næringsforeningen

DEBATT: Aftenbladets kommentator Harald Birkevold skyr ingen midler for å stemple Næringsforeningen som et organ for den politiske høyresiden. I tillegg forsøker han å føre bevis for at vi er imot demokrati og imot politisk styring. Dette er alvorlig og handler om helt sentrale verdier.

«Næringsforeningen er en partinøytral organisasjon. Vi jobber næringspolitisk med enkeltsaker, helt uavhengig av hvilke partier som styrer», skriver Harald Minge. Foto: Statens vegvesen/Cowi

Harald Minge Adm. dir., Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Usannheter, bevisste mistolkninger og diskreditering kjennetegner Harald Birkevolds kommentarstil når han omtaler Næringsforeningen. Aftenbladet stiller jevnlig avisens hedersplass, side fem, til disposisjon for hans private meninger og kjepphester. For å besvare de feilaktige påstandene, må vi andre fatte oss i korthet og ta til takke med begrenset plass her bakerst i avisen.

Birkevold ønsker polarisering og skriver at det plutselig er motstridende interesser mellom næringslivet på den ene siden og nye politiske flertall på den andre.

Burde tenkt seg bedre om

Her er noen eksempler fra hans kommentar 8. januar: «Det verste som kan skje nå er at det går politikk i det hele», skriver Minge, med henvisningene til forsinkelsene og utsettelsene som har rammet prosjekter med en samlet prislapp på flere titalls milliarder kroner. Til det vil jeg si at hvis det ikke skal gå politikk i offentlig pengebruk i denne størrelsesorden, skjønner jeg ærlig talt ikke hva det skal gå politikk i».

Svar: Dette retoriske feilgrepet fanget Birkevold opp fra en av våre andre faste kritikere på Facebook i forrige uke og gjorde ubeskjedent om til sitt eget. Han burde tenkt seg bedre om. At det «går politikk» i en sak handler selvsagt ikke om hvorvidt en sak skal behandles politisk eller ikke. Begrepet brukes blant annet i sammenhenger hvor de beste løsningene ofres på grunn av partipolitisk taktikkeri og ikke på grunn av uenighet i sak. Dette vet selvsagt Birkevold, men fristelsen ble for stor. I bompengesaken ble løsningen skjøvet ut i tid på grunn av valget og den store, politiske fallhøyden som var bygget opp. Hvis Rogfast-prosjektet, som har et bredt politisk flertall bak seg – både nasjonalt og lokalt – blir vanskelig nok, kan en strategi vi frykter være å vente til etter stortingsvalget. Det tror vi heldigvis ikke vil skje.

Nytt eksempel: «Nå har de fleste kommunene i Næringsforeningens nedslagsfelt fått et nytt politisk flertall, noe som sikkert forsterker uroen blant Næringsforeningens medlemmer. Det er jo ikke grenser for hva et nytt kommunestyre kan komme til å finne på. Det kan gå politikk i saker som burde vært overlatt til teknologer og bedriftsledere».

Svar: Næringsforeningen er en partinøytral organisasjon. Vi jobber næringspolitisk med enkeltsaker, helt uavhengig av hvilke partier som styrer. Vi vektlegger konstruktiv myndighetskontakt og samarbeider ofte med kommunene siden vi som regel har samme målsettinger. Foreningen er også næringslivets høringsinstans og det betyr at kommuner, fylkeskommune og en rekke andre offentlige aktører ønsker innspill og råd fra oss når det gjelder infrastrukturprosjekter, offentlige planer, osv. Birkevold ønsker polarisering og skriver at det plutselig er motstridende interesser mellom næringslivet på den ene siden og nye politiske flertall på den andre. Han skriver: «Når det politiske landskapet endres, tror jeg Næringsforeningen overvurderer sin egen innflytelse. Prosjekter som koster tusenvis av millioner kroner både bør og må gjøres til gjenstand for svært strenge kvalitetskrav».

Noen vil nok hevde at det også før valget ble håndhevet strenge kvalitetskrav for store byggeprosjekter som stort sett har vært igangsatt av brede politiske forlik. Det går jo dessuten an å spørre partiene som styrte regionen før valget om de har følt seg fredet av Næringsforeningen når vi har vært kritiske i enkeltsaker som har vært viktige for oss.

Til slutt

Rogfast: Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen presenterer i disse dager kostnadskutt opp mot tre milliarder kroner. Det bør være nok til å få prosjektet på skinner igjen. Løsningen er ikke å utsette prosjektet på ubestemt tid og utrede ferger igjen, men å kutte kostnader.



Om forutsigbarhet: Birkevold gjentar hvor forutsigbar Næringsforeningen er. I næringslivet er dette en hedersbetegnelse. Det er bare Birkevold som kan tillate seg å gjøre uforutsigbarhet til et varemerke og strø om se med meninger basert på dagsform og personlige politiske preferanser.

