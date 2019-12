Stavanger kommune overser beboere med støyende nærmiljøanlegg

DEBATT: Stavanger kommune har vedtatt plassering av to baner for ballspill i ti meters avstand fra nærmeste boliger i Kannik. Anbefalingen fra Helsedirektoratet er minimum 100 meter. Naboene fikk ingen varsel før vedtaket ble fattet.

Området som skal erstattes av sandvolleybaneanlegg og kunstdekke for volleyball og fotball. Nærmeste nabohus skimtes i venstre bildekant. Foto: Privat

Debattinnlegg

Torstein Schjølberg Nabo til Kannik skole

Samtidig fjerner kommunen siste rest av plener og trær som i flere tiår har tjent som buffersone mellom Kannik skole og boligområdet. Plenen har også tjent som tumleplass og uteområde for skolebarna i friminuttene. Det er dette grøntområdet som nå skal gi plass for sandvolleyballanlegg og en bane med kunstdekke for basketball og fotball. Dette er i strid med reguleringsplanen for bydelen, og intensjonene i Grønn plan.

- Det blir «grønnere og triveligere» i skolegården, oppsummerer imidlertid kommunens avdeling, Park og Vei i sitt saksframlegg til politikerne.

Lovbrudd

Naboene i Kannik ble orientert først seks måneder etter at planen ble vedtatt. De protesterer nå heftig og krever at saken realitetsbehandles på nytt. Noen mener det er begått lovbrudd i saksbehandlingen, og har involvert Helsedirektoratet, kommunelegen og Fylkesmannen i saken.

Park og Vei har kalt planen «Kannik Skolegård - planer for utvikling av skolegården». Det er fortsatt uklart hvorvidt denne begrensende arealbenevnelse i forhold til uttrykket «skolens uteområde» har medvirket til at planen har sluppet igjennom hos politikerne i kommunalstyret for miljø og utbygging. Offentlige krav i form av støyvurdering, nabovarsling og medvirkning fra andre offentlige instanser i denne type saker, er ikke blitt overholdt.

Utløser helseplager

Flere steder i landet har utbyggingen av lokale anlegg for ballspill blitt til stor belastning for naboene. Denne type anlegg har generelt et høyt støynivå, og medfører dessuten betydelige innslag av impulsstøy/slagstøy. Ifølge Helsedirektoratet er det «veldokumentert at impulslyd er ekstra belastende, og dermed kan bidra til å utløse helseplager». Direktoratet har derfor utarbeidet en Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg, hvor det blant annet påpekes: «Nærmiljøanlegg genererer stor aktivitet, og selv om flertallet av nærmiljøanleggene fungerer bra, er det enkelte anlegg som har utløst konflikter og støyplage. Årsaken er ofte mangelfull planlegging og manglende støyvurdering som har resultert i uheldig plassering.!

Søknadsplikt

I motsetning til kommuneadministrasjonen mener Helsedirektoratet at nærmiljøanlegg skal byggemeldes. – En ballbinge/nærmiljøanlegg vil i utgangspunktet være å anse som en søknadspliktig konstruksjon etter plan- og bygningsloven, jf. § 93, skriver direktoratet. – Tiltaket er ikke pliktig å byggemelde, fastholder Park og Vei i brev 2. desember.

Saken er nå til behandling hos juridisk avdeling i Stavanger kommune.

