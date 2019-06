Natasja Askelunds gjestekommentar 12. juni i Aftenbladet fortjener et svar, ikke minst på grunn av hennes dårlig fordekte og gammeldagse stigmatisering av hvem vi i Høyre er, og hvem våre velgere er. Den virkelige verden er heldigvis ikke så svart-hvit som hun beskriver.

Høyre jobber for å få flere ut i arbeid, og vi ser at flere kommer seg ut i arbeid med vår politikk. Det mener vi er bra. Arbeid avler arbeid.

Ikke overraskende

Undertegnede var også til stede, ikke bare på den flotte åpningen av den viktige utstillingen «Vokse opp i verdens rikeste land», som åpnet på Norsk barnemuseum, Stavanger museum, 5. juni, men på hele oppvekstkonferansen som ble arrangert samme dag. Det som kom frem her, er dessverre ikke overraskende for oss som til daglig jobber med dette. Samtidig fikk jeg også bekreftet mange av mine påstander: Jobb er viktig, arbeidsledighet går ut over den psykiske helsen både hos de voksne, men også hos barn og unge i disse familiene. Det finnes heldigvis mange kompenserende tiltak som kan bøte litt på dette, for de som har behov for det, i alle bydeler i Stavanger. Men vi har en vei å gå. Vi må koordinere tjenestetilbudet vårt, og vi må finne de bakenforliggende årsakene til at det i enkelte tilfeller er 3. generasjon som går på Nav.

Vi må tilby fleksible, koordinerte og brukerorienterte tjenester med en oversiktlig og helhetlig innsatspakke, ikke bare fragmenterte tilbud. Det handler om mer enn at barn skal ha en aktivitet å gå til, det handler om at barn skal leve et mest mulig bekymringsfritt liv. Vi skal fortsette å hjelpe og å sette fokus på tiltak som kommer barna våre til gode, fordi hvert eneste barn som har bekymringer og som lider pga. foresattes økonomiske situasjon, er ett for mye.

Faller på sin egen urimelighet

Som statlig og nå kommunalt ansatt har jeg lang erfaring med å tjene langt mindre enn eksempelvis de som jobber i oljå. Hva tall fra 18 år tilbake skal bevise, vet ikke jeg, men som et tilsvar til Askelund kan jeg si at i 2001 tjente min mann og jeg, da med et barnehagebarn, under «sekshondretusenkroner» til sammen i hver vår 100 prosent statlige stilling. Til tross for at jeg alltid har jobbet, og fortsatt jobber, med mennesker også noen unge som sliter med økonomiske utfordringer, vet jeg at det å ha fokus på og en forventning om at det er givende, fornuftig, men ikke minst at det skal lønne seg å jobbe for de som er arbeidsføre, det er bra for samfunnet vi lever i. (Å insinuere at vi i Høyre, denne gangen ført i pennen av meg, snakker om mennesker som ikke kan jobbe pga. helse eller annet, faller på sin egen urimelighet.)

Lite fruktbart

Heldigvis har et langt yrkesliv allerede tidlig lært meg at det kan være lurt å ha minst to tanker i hodet samtidig. Det å rope i et ekkokammer, fører sjeldent til annet enn at man hører klangen fra seg selv, det er lite fruktbart i lengden.